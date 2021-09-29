‏ميثاء آل نهيان: موروثنا الوطني ركيزة لمستقبلنا

‏أبوظبي (الاتحاد)

‏أعلنت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان، للمبادرات المجتمعية والثقافية، عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جناح خاص، انطلاقاً من حرص المؤسسة وجهودها المجتمعية الداعمة للأحداث والفعاليات الوطنية. ‏وأكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يُعد من أهم الفعاليات الوطنية البارزة المتخصصة في الصيد والفروسية، والذي اكتسب مكانة راسخة، بفضل المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة وحرصها على إنجاح المعرض وتوفير كافة المقومات اللازمة لاستمراريته، وبوجود الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، والاهتمام المباشر من سموه لتطوير المعرض ليصبح منصة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

‏وقالت: إن المعرض يعد فرصة نستحضر خلاله موروثنا الزاخر، ونستذكر فيه إرثنا المجيد، ونُبرز في فعالياته الهوايات والحرف التي ارتبطت بالآباء والأجداد، حيث يُعد موروثنا الوطني ركيزة لحاضرنا ومستقبلنا، ونستلهم من قصصه التضحيات والبسالة والشجاعة التي اتسم بها أهل الإمارات، والذين أكدوا على ما يتمتعون به من مبادئ نبيلة وخصال حميدة وقيم راسخة. ‏