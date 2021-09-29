«الصيد والفروسية».. بندقية تراثية نادرة مصنوعة 1910

أبوظبي (وام)

تكتظ الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بكم كبير من قطع السلاح الجديدة والمتميزة والتراثية النادرة، من بينها قطع تعرض للمرة الأولى محلياً وعالمياً، وتلقى اهتماماً كبيراً من الزوار. ويعرض جناح شركة MP3 العالمية للأسلحة مسدس 9 مل مصنوعاً من حديد دمشقي تبلغ قيمته المالية نحو 100 ألف دولار، ومسدسات جلوك 9 مل قابلة للطي، وبنادق 5.56 تعرض للمرة الأولى في معرض أبوظبي للصيد، وكذلك بندقية عيار 338 مل يصل مدى التصويب بها إلى 2500 متر، بالإضافة إلى كاميرات تصوير ليلي أميركية الصنع تعرض للمرة الأولى محلياً وعربياً.

وتزين الجناح بندقية تراثية نادرة يعود تاريخ تصنيعها لعام 1910، كما تفاعلت الشركة مع الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي على مدى 6 أشهر «إكسبو 2020»، من خلال تصنيع 4 بنادق مختلفة ومتنوعة المواصفات حفر عليها شعار «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى تميز الجناح بعرض بندقية تحمل شعار قصر الوطن، وبندقية أخرى تحمل شعار الإمارات الإعلامي.

ويعرض جناح شركة «كراكال» للأسلحة بندقية جديدة شبه آلية عيار 338 مل، ويصل مدى التصويب بها نحو 1400 متر وتزن 6.5 كيلوجرام، وتتسع خزنتها إلى 15 طلقة، وكذلك يعرض الجناح بندقية جديدة عيار 12.7 مل، يصل مدى التصويب بها نحو 1800 متر وتزن 9.5 كيلوجرام، وتستوعب خزنتها 10 طلقات، وتتميز بأخمس قابل للطي.