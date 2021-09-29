العالم يترقب «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)



يترقب العالم انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وسط أجواء عالية من الطمأنينة والأمان النابعة من منظومة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة ضد جائحة «كورونا»، التي تطبقها دولة الإمارات والنتائج الباهرة التي حققتها على مستوى تحقيق المناعة المجتمعية وخفض عدد الإصابات بشكل كبير، وينظر العالم والمتابعون لهذا الحدث بإعجاب لما بذلته دبي والإمارات من جهود أثبتت قدرتها وجاهزيتها لكتابة تاريخ جديد لمعرض «إكسبو» عبر التنظيم الجيد والفعاليات المنوعة والأفكار المبتكرة في شتى المجالات. انطلاقة «إكسبو 2020 دبي»، التي ستكون بحضور مشاركين من 191 دولة، هي انطلاقة نحو المستقبل.. نحو الخمسين القادمة بثقة وثبات، تؤكد للعالم أن الإمارات، التي أبهرت العالم في الخمسين الأولى من عمرها، قادرة على إبهارهم من جديد في الخمسين الثانية، مستمدة العزم والرؤية من قيادة رشيدة آمنت بأن الإنسان الإماراتي هو أساس التقدم والتنمية وصناعة تاريخ جديد، وقد كان، وها هي الإمارات وعبر دبي ترحب بالعالم في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يُعد أحد أبرز مؤشرات التعافي من تداعيات «كوفيد - 19»، خصوصاً في ظل عدد الزوار الهائل المتوقع أن يستقطبهم الحدث من داخل الدولة وخارجها.