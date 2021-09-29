برنامج ذكي للمعثورات في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفرت إدارة المعثورات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، برنامجاً ذكياً خاصاً بالمعثورات المفقودة في إكسبو 2020 دبي. وأكد العقيد عبد الله الشامسي مدير إدارة المعثورات، أن البرنامج الذكي متوفر في 22 نقطة خدمة للعملاء بمختلف أرجاء إكسبو 2020 دبي، للتعامل مع المعثورات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونياً، إلى أن يتم تسليمها لأصحابها.

ولفت العقيد الشامسي إلى أن العارضين في إكسبو 2020 دبي، على إلمام تام بالبرنامج الذكي وآلية تسليم المعثورات وتسجيلها، مبيناً في الوقت ذاته أن شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء في «مكتب إكسبو دبي»، عملت على تأهيل الأشخاص والموظفين العاملين من رجال الأمن الخاص والموظفين والمتطوعين، في كيفية مساعدة الناس الذين فقدوا أشياءً في المعرض، والأشخاص الذين عثروا على أشياء، في كيفية تسجيلها وتسليمها.

وأكد العقيد الشامسي أن المعثورات كالهويات والبطاقات التعريفية وحتى الهواتف النقالة، تقوم إدارة المعثورات بالتواصل مع أصحابها وإرشادهم حول كيفية استلامها، وأما المعثورات العينية المجهول أصحابها، فإنه يتم تسجيلها وتوثيقها إلى حين حضور صاحبها وتسليمها له.