بث مباشر لـ«إكسبو» في قلعة الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

كشف سعيد السماحي مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، عن البرنامج الذي ستطلقه الهيئة تزامناً مع افتتاح إكسبو، حيث جهزت الهيئة موقع قلعة الفجيرة لتنظيم فعاليات افتتاح إكسبو، حيث تم تركيب شاشتي عرض عملاقتين لنقل العرض، مع إضاءة مناسبة لذلك. وقال: تم تجهيز قرية تراثية بمناسبة انطلاق إكسبو، تتناسب مع الحدث الكبير الذي تشهده الدولة، تتضمن عرض كافة المضمون التراثي للدولة والمأكولات الشعبية والعروض الشعبية وعرضاً للخيول، وللفرقة العسكرية الموسيقية ومسابقات تراثية. وأضاف: عملت الهيئة على تجهيز مواقع متعددة من إمارة الفجيرة تماشياً مع الحدث الكبير الذي تشهده الدولة، فقد تم نشر شعار إكسبو بهذه المواقع وتجهيزها بإضاءات الليزر بلون إكسبو، بمشاركة مركز المغامرات، حيث ستضم هذه المواقع المتعددة أنشطة ترفيهية مختلفة وبثا مباشرا عبر الشاشات وعروضا مرئية، إضافة لإقامة مجسم لشعار إكسبو بارتفاع 6 أمتار تجسيداً للحدث.