فريق خاص للإشراف على الرحلات المدرسية إلى «إكسبو»

دينا جوني (دبي)

شكلت مؤسسة الإمارات للتعليم فريق عمل خاص للإشراف على رحلات «إكسبو» المدرسية والتنسيق مع مديري المدارس لاستكمال جميع الإجراءات الخاصة في الوقت المحدد. وقد انتهى فريق عمل رحلات «إكسبو» المدرسية في «تعليم» من التنسيق مع 220 مدرسة حكومية بعد وضع جدول بتفاصيل الرحلات ومواعيدها لكل مدرسة على حدة، وإتمام عملية الحجوزات طوال فترة انعقاد «إكسبو 2020».

وعمل الفريق على تقسيم كل مدرسة إلى عشرات المجموعات، بحسب المراحل الدراسية تشمل جميع الطلبة والكادر الإداري، وتوزيع المجموعات على أيام محددة، ليتسنى للجميع زيارة الحدث العالمي في دبي، والاستفادة من التجارب المبتكرة المخصصة للطلبة، علماً بأن كل مجموعة تتألف من 15 إلى 20 طالباً وطالبة.

وأكدت «تعليم» في تعميم وجهته إلى المدارس إلى أن جدول الرحلات المدرسية إلى «إكسبو» غير قابل للتغيير، وبالتالي فإن على الجميع الالتزام بموعد الرحلة وفقاً للمجموعة الخاصة به، ومساءلة المتغيبين عن الرحلة من دون عذر.

ووضعت المؤسسة 15 إجراءً على المدارس الالتزام بها، للمشاركة في إنجاح جميع الفعاليات الوطنية والمساهمة بإيجابية من خلال التعاون والحرص على الالتزام بالتعليمات المنظمة للرحلات لإكساب الطلبة فرصة زيارة الحدث العالمي «إكسبو».

الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وبروتوكول العودة الآمنة للمدارس، التأكيد على المعلمين والكادر الإداري والطلبة اتباع الإجراءات الواردة في بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية، وتحفيز الطلبة وأولياء الأمور للمشاركة بالرحلة، وسيتم حصر أعداد الطلبة في كل مدرسة. ومن التعليمات أيضاً أن المدرسة بكل طلابها والهيئة الإدارية والتعليمية ملزمة بحضور الرحلة في اليوم المحدد لها، وسيتم توجيه استفسار للهيئة الإدارية والتعليمية المتغيبين عن الرحلة من دون عذر، والحرص على الانطلاق بالوقت المناسب في اليوم المخصص للرحلة للوصول إلى «إكسبو» حسب مواعيد المدارس.

ومن الإجراءات أيضاً توقيع ولي الأمر على نموذج موافقة الذهاب للرحلة ونموذج التصوير، والتأكد من تسلم تذاكر الرحلة لكل حافلة من المنسق المختص بالمدرسة، وتسلّم «الباركود» الخاص بالحافلة من المنسق وإلصاقه في مقدمة الحافلة.

كما وجّهت «تعليم» بالتعاون الكامل مع المنظمين لرحلات «إكسبو» والالتزام بالتوجيهات وآلية العمل في توجيه الرحلات لضمان نجاح جميع الرحلات المدرسية. وكذلك تحديد المشرفين من المعلمين والكادر الإداري على كل مجموعة من الطلبة، ومراجعة جدول الرحلات والتأكد من إبلاغ المشرفين بتفاصيلها، وتوزيع الطلبة على هذه المجموعات على أن يكون الطلبة في كل مجموعة ينتمون إلى المرحلة الدراسية نفسها. ومن الإجراءات أيضاً توزيع الطلبة في كل رحلة على مجموعات تتكون من 15 طالباً أو 20 طالباً أو 25 طالباً. والالتزام بعدد المشرفين في كل مرحلة دراسية بواقع أربعة مشرفين لرياض الأطفال، واثنين من المشرفين للحلقات الأولى والثانية والثالثة.