مريم المهيري: إكسبو دبي 2020 إنجاز وطني ومحفل دولي رائد

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يمثل إنجازاً وطنياً شاهداً على قدرة دولة الإمارات على تنظيم أكبر الأحداث والمعارض لتعزز من مكانتها العالمية وجهة رائدة للاقتصاد والأعمال وصناعة المستقبل.

وقالت معاليها: «يمثل (إكسبو 2020 دبي) محفلاً عالمياً يضم الاقتصادات والثقافات والشعوب تحت سقف واحد، لتتجلى أعظم قيم ومبادئ دولة الإمارات القائمة على التعايش والأخوة والإنسانية، بالإضافة إلى دورها الرائد في المساهمة في إحداث حراك عالمي من أجل التنمية والتطوير وتحسين حياة الشعوب. خلال (إكسبو)، سيشهد العالم حوارات تفاعلية تجمع مختلف الخبراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمجتمعية من أجل إيجاد حلول للتحديات الراهنة التي تواجه العالم». وأضافت معاليها: «سيبقى (إكسبو 2020) علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ودليلاً على حرص قيادتها الرشيدة على الحفاظ على مكانتها الريادية في المنطقة والعالم من خلال استضافة أحداث عالمية المستوى تترك أثراً وبصمة واضحة في حياة الشعوب، لتبقى الإمارات دائماً وجهة للطامحين الذين يعملون على تعزيز التنمية وخلق مستقبل أفضل للمجتمعات».