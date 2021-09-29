جميلة المهيري: مشاركة طلبة المدارس في إكسبو إذكاء للابتكار

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن افتتاح «إكسبو 2020 دبي» يمهد الطريق لحقبة جديدة من النماء والتطور في الدولة، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة لتتصدر الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل قيادة الحراك العالمي المتسارع في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب دورها البارز في ترسيخ أسس التعايش والتسامح وتقبل الآخر كقيم عليا، يترجمها استضافة الدولة لهذا الحدث الأبرز عالمياً.

وبينت معاليها أن «إكسبو 2020 دبي» بما يتضمنه من فعاليات ويطرحه من نقاشات وأفكار وما يستعرضه من ابتكارات وتقنيات، يمثل خطوة مهمة من خطوات تمكين طلبتنا والارتقاء بمستواهم المعرفي والأكاديمي إلى جانب دوره في إذكاء شغف التعلم والابتكار لديهم وإكسابهم رؤى متقدمة فيما يجب أن يمتلكوه من مهارات لمواصلة مسيرة الدولة المتفردة في مختلف القطاعات والمجالات.

وبينت معاليها أن «إكسبو 2020 دبي» يشتمل على مشاركات عدة من قبل الطلبة بدءاً من حفل الافتتاح الذي شهدناه، وتمتد مشاركاتهم على طول فترة انعقاده، إلى جانب تنظيم زيارات دورية لكافة طلبة المدارس الحكومية، ليستفيد الطلبة من ما يتضمنه «إكسبو»، وليطوروا مهاراتهم.