«ديوا» تدعو الجمهور لزيارة جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الجمهور إلى زيارة جناحها في «إكسبو 2020 دبي» منطقة الاستدامة لاختبار تجربة فريدة والتعرّف على أبرز مشاريعها وخدماتها الذكية ومبادراتها، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي» تم تصميمه بشكل عصري ينسجم مع دور الهيئة كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» ومساعيها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وإسهامها في جهود تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.