الشامسي يستقبل وفداً أمنياً من إكسبو

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، وفداً من أمن «إكسبو 2020»، برئاسة العقيد علي خليفة الغيص، المدير التنفيذي لأمن «إكسبو»، وذلك بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

ورحب اللواء الشامسي بالوفد الزائر، مشيداً بالدور المهم الذي يمثله أمن المعرض في التنسيق مع القيادات الشرطية، وقطاعات وزارة الداخلية بشأن الخطط والاستعدادات الأمنية وتأهيل العناصر المشاركة في تأمين معرض «إكسبو» الدولي.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الأمنية المتعلقة بتأمين ودعم معرض «إكسبو 2020»، وعرضاً لمرافق المعرض وحركة السير المصاحبة له، كما تضمن اللقاء إطلاق برنامج تطوير مهارات الضباط كمبادرة من «مجلس شباب شرطة الشارقة»، بهدف تطوير مهارات الشباب من خلال إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في أرجاء المعرض، والاحتكاك المباشر بالخبرات الميدانية فيه، ويهدف البرنامج لدعم هذا الحدث العالمي وتحقيق الغاية المرجوة منه من خلال تكاتف الجهود.

وأثنى اللواء الشامسي في نهاية الاجتماع على الجهود المبذولة والحرفية العالية والجاهزية في تأمين المعرض، واستخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها في الخطط الأمنية.

ومن جانبه، أعرب العقيد الغيص عن شكره لقائد عام شرطة الشارقة، مثمناً التعاون القائم بين الإدارة الأمنية بمعرض «إكسبو» وشرطة الشارقة، مشيداً بجهود شرطة الشارقة المبذولة في سبيل الارتقاء بالمجالات كافة، كما توجه بالشكر لضباط شرطة الشارقة من فئة الشباب المنتسبين للبرنامج التدريبي، والذين أبدوا احترافية عالية في أداء المهام الموكلة إليهم.