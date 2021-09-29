«كارتر آند وايت» تشارك في إكسبو

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية مشاركتها في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك عبر جناح خاص يضم مجموعة من منتجات الشركة القطنية الفاخرة التي تتناسب مع الرجال والنساء والأطفال والاستخدامات المنزلية.

وأعرب مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالمشاركة والوجود في هذا الحدث الدولي المهم، موضحاً أن المشاركة تعتبر مناسبة لاستعراض المنتجات الإماراتية الفاخرة التي تتولى الشركة تصنيعها وإنتاجها بخبرات مواطنة، وقادرة على المنافسة من حيث الجودة العالية، والأسعار المناسبة.

وذكر أن وجود الشركات الوطنية في هذا الحدث يمثل دعماً حقيقياً لها للنمو والتوسع والنجاح، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على المعرض في تعزيز المشاركة الإماراتية.