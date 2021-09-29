«جناح كوريا» تجربة ذكية تربط الماضي والحاضر مع المستقبل

دبي (الاتحاد)

يُعدّ جناح جمهورية كوريا من الأجنحة التي تم بناؤها من قبل مؤسسات كورية، ويشارك في إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأبرز، ويعرض الجناح الكوري الذي يقع في منطقة التنقل ملامح الثقافة الكورية الفريدة وتقنياتها المبتكرة ورؤيتها المستقبلية.

ويسلط الجناح الضوءَ على تفاصيل الهندسة المعمارية والفعاليات والعروض التي تتمحور حول عنوان «كوريا الذكية تنقل العالم إليك»، ويُعبّر عن رغبة كوريا بقيادة البشرية نحو مستقبل أفضل، بالإضافة إلى ما تحمله خيارات التنقل من أهمية وتحوّل نحو مجتمع المستقبل بإمكاناته غير المحدودة.

وتجسد الهندسة المعمارية للجناح ملامح الإتقان الفني والروعة الهندسية، إذ يغطي 1597 مكعباً دوّاراً وثلاثي الأبعاد واجهة الجناح، بما يعكس قوة كوريا وما تتمتع به من قدرات تنقل ديناميكية وفق مفهوم معماري يجمع بين ظاهرة الازدحام والمدينة. وتتيح الممرات اللولبية داخل الجناح وخارجه للزوار مشاهدة الإطلالات المذهلة على موقع الحدث الدولي. وتولت شركة مويوكي آركيتكتس، التي تضم هون مون وسيونج بونج يون ودونج جيو كيم، تصميم الجناح، فيما كانت شركة سانج يونج الهندسية مسؤولة عن عمليات البناء.

كما يقدّم جناح كوريا تجربةً ذكيةً تربط الماضي والحاضر مع المستقبل، حيث يلتقي الواقع المادي مع الافتراضي. ويحصل ضيوف الجناح على جهاز ذكي عند وصولهم إلى ردهة الاستقبال لتبدأ رحلتهم بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه.

ويتعرف الزوار في الطابق الثالث على تقنية فلاب فيجين المستوحاة من الشاشات الرقمية المتبدلة عند بوابات المغادرة والوصول في المطارات أو محطات القطار، والتي تجسد مراحل تطور التنقل من النهج التناظري إلى الرقمي، حيث يسهم التطور التقني في العصر الرقمي في زيادة التواصل بين الناس مع تلاشي الحدود بين العالمين الرقمي والتناظري. ويسهم الصوت الميكانيكي للأجهزة المادية بتسهيل تجربة التواصل الحسية مع الزوار.

كما يعيش الزوار تجربة التنقل بتقنية الواقع المعزز عند مرورهم على المنحدرات الخارجية. ويمكن للزوار استخدام الأجهزة الذكية التي يحصلون عليها عند مكتب الاستقبال للاستمتاع بتجربة المدينة الافتراضية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الذكية، مما يشكل فرصة مميزة لاستكشاف التقنيات الكورية الذكية والمبتكرة، والتي ترتقي بالحياة نحو الأفضل.

وتنقل السينما العمودية الزوار في رحلة افتراضية للتعرف على وسائل التنقل الذكي، فضلاً عن الثقافة وأسلوب الحياة في كوريا. وتوفر الشاشة العملاقة التي تغطي السقف تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة افتراضية إلى كوريا أثناء جلوسهم على الأرائك المريحة.