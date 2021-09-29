مفوض عام لوكسمبورغ : إكسبو مصدر للفرص الإبداعية



أبوظبي (وام)

أكدت ماغي ناجل المفوض العام لـ «لوكسمبورغ» لدى إكسبو 2020 دبي، أن لوكسمبورغ والإمارات تربطهما علاقات استراتيجية متميزة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لبلادها في منطقة الشرق الأوسط. وقالت: إن لوكسمبورغ تعد من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي رسمياً، حيث تمثل المشاركة في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم مصدراً لخلق الفرص الإبداعية، وقد قررت لوكسمبورغ إهداء جناحها إلى دولة الإمارات للإبقاء على مصدر خلق الفرص الثنائية بين البلدين الصديقين مستمراً. وأضافت أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين تواصل تطورها، والتي تعززت بافتتاح سفارة لوكسمبورغ في أبوظبي في 20 نوفمبر من العام 2011 وتتضمن «مكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار»، وهو بمثابة بوابة ديناميكية تساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في لوكسمبورغ وترغب في دخول الأسواق الأوروبية. وأشارت إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من شركات لوكسمبورغ في دولة الإمارات، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين، والقيام بعدد كبير من الزيارات الرسمية المتبادلة، مما عزز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وحول دور الإمارات في تعزيز التعاون الدولي، لاسيما مع استضافة إكسبو 2020 دبي.. قالت: إن دولة الإمارات تقوم بدور محوري في جمع دول العالم وتحفيز العمل الجماعي لمعالجة أهم فرص وتحديات المستقبل والذي يأتي من إدراكها بأن التعاون وتعزيز العلاقات بين الدول يجعلنا أقوى. وقالت: إن أزمة «كورونا» غيرت الطريقة التي نتفاعل ونتعايش بها سوياً، وقد أظهرت تلك الأزمة أننا مترابطون أكثر مما كنا نتخيل، وفي هذا الإطار يمكننا اعتبار فعالية إكسبو 2020 دبي أنها الإرادة المطلقة للتضامن والتعاون لإيجاد حل مشترك في عالم متغير.