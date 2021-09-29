حمدان بن زايد: جهود كبيرة لحماية البيئة

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الدور الذي تلعبه «الهيئة» في الحفاظ على الإرث البيئي للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال سموه: إن أنشطة «الهيئة» وبرامجها تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري لـ«الهيئة»، الأمر الذي مكّنها من الاستمرار في القيام بدورها في حماية البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي في إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس في قصر النخيل بأبوظبي، اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس إدارة «الهيئة»، وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك البحرية».

كما حضر الاجتماع أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام بـ«الهيئة»، واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهم إنجازات «الهيئة» منذ بداية العام الجاري والتي جاءت مواكبة لرؤية حكومة أبوظبي، وساهمت في تعزيز دور «الهيئة»، وريادتها في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، وتمكينها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة وتنفيذ استراتيجياتها بنجاح.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود «الهيئة» المتميزة، مشيراً سموه إلى أنه وعلى الرغم من تفشي جائحة «كورونا» عالمياً، إلا أنها نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة، وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البرية والبحرية في أبوظبي، وجهودها كذلك في مجال العلوم والتوعية البيئية والإنفاذ البيئي والسياسات والتشريعات البيئية.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «اطلعنا خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي على أهم إنجازاتها منذ بداية العام الحالي، جهود كبيرة تُبذل في حماية البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي، ومتفائلون بتقدم سير العمل في البرامج الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة على مستوى المنطقة». وفي مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة، تم اكتشاف أنواع أحيائية لافقارية ونباتات جديدة تضاف لأول مرة للعلم، حيث تم تسجيل 20 نوعاً جديداً من اللافقاريات للمرة الأولى على مستوى الدولة، منها 10 على مستوى إمارة أبوظبي، واكتشاف 2 منها على مستوى العالم.

توطين الأنواع

وحققت «الهيئة» العديد من الإنجازات في مجال إعداد توطين الأنواع، حيث بلغ عدد المها الأفريقي «أبو حراب» 349 رأساً، في حين بلغ عدد المها أبو عدس 50 رأساً في جمهورية تشاد، وتم رصد زيادة في أعداد المها العربي في أبوظبي بلغت 959 رأساً مقارنة بعدد 835 تم تسجيلها في عام 2017. وأثمرت جهود «الهيئة» في المحميات البرية والبحرية والتي تحظى بالاهتمام والدعم المستمر عن اختيار محمية الوثبة للأراضي الرطبة ضمن أفضل ثلاثة مواقع للسياحة في الشرق الأوسط من خلال ترشحها لجوائز السفر العالمية لعام 2020، كما تم إنتاج أكثر من 500 ألف شتلة من مشتل النباتات المحلية التابع لـ«الهيئة» بمنطقة الظفرة في حين تم نثر أكثر من 2.3 مليون بذرة في عدد من المحميات البرية لعدد 17 نوعاً نباتياً محلياً، فضلاً عن اكتشاف نوع جديد من نبات الحرمل يسجل للمرة الأولى على مستوى الدولة.

الثروة السمكية

وفي مجال الثروة السمكية، بلغ إنتاج مزارع الأحياء المائية في أبوظبي حوالي 527 طناً والذي شكل 20.2 بالمائة من محصول الصيد البحري، وشهدت الإمارة تحسناً ملحوظاً في عددٍ آخر من المؤشرات الحيوية مثل ارتفاع مؤشر الاستغلال المستدام بنسبة 57.1 بالمائة، وتحسن مؤشر الصيد المستدام. وأبدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تفاؤله بتحسن حالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، نتيجة للجهود المبذولة والتي تم اتخاذها خلال الأعوام السابقة، وحث على أهمية الاستمرار في هذه الجهود، ومتابعة السياسات والتشريعات التي تم اعتمادها لحماية البيئة وتنوعها البيولوجي، وضمان استدامتها. كما أكد سموه أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، معرباً عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي خلال الأعوام المقبلة المزيد من التحسن، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بمهنة الصيد والصيادين، ومن ضمن الإنجازات التي حققتها «الهيئة» إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لجودة الهواء النظيف في إمارة أبوظبي ومسودة الخطة التنفيذية لها، حيث تسعى «الهيئة» ضمن أولوياتها الاستراتيجية الحفاظ على جودة الهواء، حيث تم ربط مداخن موقع شاه واستلام بيانات من 141 مجس مراقبة مستمرة.



جودة الهواء

وفي إطار مبادراتها ضمن حملة السباق نحو الصفر، تمت مراجعة 53 مبادرة على مستوى الإمارة وتزويد المكتب التنفيذي بـ 26 مبادرة قابلة للتطبيق في إمارة أبوظبي والدولة، وأثبتت نتائج الدراسات المنفذة خلال العامين الأخيرين وجود تحسن ملحوظ على جودة الهواء في الإمارة.

حمدان بن زايد يطلع على إنجازات الهيئة خلال الاجتماع

معالجة النفايات

وضمن جهود «الهيئة» في المساهمة في رفع كفاءة معالجة النفايات وإعادة تدويرها، تم إعداد نظام تصنيف النفايات وتضمينه في نظام «بوليصتي»، وعملت «الهيئة» وبالتعاون مع «شركة أبوظبي القابضة» في وضع دراسة لإنشاء مركز للرقابة والتفتيش على قطاع النفايات في إمارة أبوظبي.

كذلك تم خلال هذه الفترة من العام الانتهاء من إعداد مشروع النموذج العددي للخزان الجوفي «خزان الخير» بغرض التنبؤ بأنسب أماكن الحقن والاستخراج، وفي مجال الانفاذ البيئي قامت «الهيئة» بمتابعة الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية السارية.

ريادة وإنجازات

مع استمرار ريادتها العالمية في مجال الحفاظ على الطبيعة من خلال تعزيز تعاونها وجهودها الحثيثة مع المنظمات الدولية، حققت «الهيئة» إنجازاً جديداً في هذا المجال، حيث فازت رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لـ«الهيئة» بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في حين فازت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة بمنصب المستشار الإقليمي لغرب آسيا للمرة الثانية على التوالي لتكون ضمن أعضاء المجلس الجديد للاتحاد للفترة من 2021 - 2024.

كما استعرض الاجتماع التقرير المالي لـ«الهيئة» لعام 2021 حتى شهر أغسطس وموازنة «الهيئة» للفترة المتبقية من هذا العام بالإضافة إلى استعراض أداء عشرة مشاريع من المشاريع الرأسمالية التي تنفذها «الهيئة»، ومنها مشروع سفينة الأبحاث البحرية ومركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات»، وإنشاء المقر الرئيسي الجديد لهيئة البيئة - أبوظبي ومركز الأبحاث البيئية والمشروع التجريبي لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي حول جزيرة دلما وتأسيس مركز الإدارة البيئية في ميناء المرفأ والسلع، وإنشاء مرافق جديدة لجمع الحيوانات في محمية دليكة وإنشاء خمسة مراكز لحماية البيئة البرية، واستبدال أسيجة المحميات البرية التابعة لـ«الهيئة» وتطوير مزرعة تجريبية لإنتاج محار لؤلؤ المياه العذبة في المرفأ، ومشروع الكثبان الرملية الأحفورية بمحمية الوثبة.

زيارات تفتيشية

خلال هذا العام، قامت «الهيئة» بإجراء نحو 1300 زيارة تفتيشية للمنشآت الصناعية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم 2095 طلب ترخيص بيئي والقيام بـ 294 دراسة بيئية، كما تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات الهيئة في مجال تعزيز مستوى الوعي البيئي في الإمارة.

كما تم نشر عدد من التقارير المعلومات البيئية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق «الدليلة»، وتتويجاً لجهود «الهيئة» في حماية البيئة حصلت «الهيئة» على عدد من الاعتمادات الدولية والجوائز منذ بداية عام 2021.

تخزين المياه المعالجة

وتأكيداً للدور الريادي لـ«الهيئة»، فقد تم اختيار مشروع «استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل أكبر مشروع عالمي لتخزين المياه المعالجة في مستودعات أرضية للاستخدام في حالات الطوارئ» ليكون جزءاً من الإصدار الثاني من «ابتكارات من الأمة» كأفضل المشاريع الإبداعية لعام 2021، واستمر مستشفى أبوظبي للصقور بتقديم خدماته المتميزة وتحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة حيث حصل المختبر على شهادة المواصفات العالمية أيزو «ISO 17025-2017».

أولويات استراتيجية

أثنى معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي على الإنجازات التي حققتها «الهيئة» والتي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لـ«الهيئة»، وتم تحقيقها بناءً على الجهود المتواصلة والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، وأبدى البواردي تفاؤله بتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل استراتيجية «الهيئة» 2021 - 2025 والتي بدأت بتنفيذها خلال هذا العام.