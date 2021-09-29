إطلاق الدورة العربية لجائزة حصة بنت محمد للقرآن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم، بدء التسجيل للدورة التاسعة لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم للعام (1443 هـ/ 2021 - 2022 م) اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وأن المشاركة مفتوحة هذا العام في نقلة نوعية وجغرافية جديدة تشمل طالبات المدارس الحكومية والخاصة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بدولة الإمارات والدول العربية الشقيقة.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية: إن الجائزة تهدف إلى خدمة كتاب الله، والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقانه، والتركيز على طالبات المدارس، وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه، وتشجيع الطالبات المواطنات على تعلم كتاب الله وحفظه، والعناية بفئة أصحاب الهمم من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة.

من جهته، أعرب مجلس أمناء الجائزة عن تقديره لاهتمام الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بالجائزة، وتوسيع فئاتها ونطاقها، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تشمل 11 فرعاً، هي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً والخاص بمتسابقات الدول العربية الإناث، بشرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة 21 عاماً وغير متاح المشاركة لأصحاب الهمم في هذا الفرع، الفرع الثاني: حفظ عشرين جزءاً وألا يتجاوز عمر المتسابقة عن 18 عاماً من طالبات المدارس والمراكز ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع الثالث: حفظ عشرة أجزاء، على ألا يتجاوز عمرها عن 16 عاماً من طالبات المدارس والمراكز وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع الرابع: حفظ خمسة أجزاء، على ألا يتجاوز عمر المتسابقة عن 14 عاماً من طالبات المدارس والمراكز وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع الخامس: حفظ أربعة أجزاء، على ألا يتجاوز عمر المتسابقة عن 12 عاماً من طالبات المدارس وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع السادس: حفظ ثلاثة أجزاء وألا يتجاوز عمرها عن عشرة أعوام من طالبات المدارس وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع السابع: حفظ جزأين، على ألا يتجاوز عمرها ثماني سنوات من طالبات المدارس وذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع الثامن: حفظ جزء واحد وألا يتجاوز عمر المتسابقة عن ست سنوات لفئة براعم القرآن بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وطالبات المدارس وذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، الفرع التاسع: حفظ قصار السور «الشمس - الناس» لذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم، الفرع العاشر: مسابقة الصوت الحسن والمشاركة مفتوحة لطالبات المدارس ومراكز التحفيظ، بشرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة عن 18 عاماً، الفرع الحادي عشر: جائزة المشاركة المتميزة لتكريم أفضل مدرسة، وأفضل مركز تحفيظ للقرآن الكريم شاركا في الجائزة.