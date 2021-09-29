صيانة 14 مركزاً لتحفيظ القرآن في العين

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف صيانة عدد من مراكز التحفيظ بمنطقة العين، حيث تشمل الصيانة 14 مركزاً للتحفيظ موزعة على مناطق المدينة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مراكز التحفيظ بالدولة، التي وضع لبنتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» تحظى بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة، مما أهلها لتكون منارات إيمانية وتربوية منتشرة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الصيانة تأتي في إطار استراتيجية «الهيئة» وخططها لرفع كفاءة مباني المراكز لتحافظ على مكانتها الحضارية.