3 حلقات نقاشية حول «الثقافة والشباب»

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ثلاث حلقات نقاشية افتراضية حول موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تتعلق بتنمية قطاعات الثقافة والفنون، ودور المراكز الشبابية في تحقيق رؤية الإمارات 2071، والإعلام الوطني، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لدراسة الموضوع بصورة شاملة، والخروج بتوصيات تصب في عملية تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية والشبابية والإعلامية. وقال ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، إن الحلقة النقاشية الأولى ستعقد الأربعاء المقبل تحت عنوان «تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة»، وتهدف إلى التعرف على دور وزارة الثقافة والشباب في إثراء القطاع الثقافي في الدولة.