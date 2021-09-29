إنجاز المرحلة الأولى من «تطوير حدائق دبي»

دبي (الاتحاد)

في إطار متابعة تنفيذ مبادرة تطوير مجموعة من حدائق دبي بمشاركة المجتمع الإبداعي الإماراتي، والتي أطلقتها بلدية دبي، بالشراكة مع براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حضرت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، جانباً من اللقاءات التي ضمت الشباب المشاركين في المبادرة لمراجعة المرحلة الأولى من المشاريع المقترحة في ضوء المعايير المعتمدة، وبما يدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

وتستهدف المبادرة إعادة تصميم 10 حدائق عامة بمشاركة 30 مبدعاً من الإمارات معظمهم من الخريجين الجدد والمهنيين الشباب من مهندسين معماريين ومصممين ومنظمي فعاليات، والذين تم اختيارهم، في ضوء ما قدموه سابقاً من أعمال متميزة، للمشاركة في تصميم وتنفيذ إضافات جديدة للحدائق باستخدام مواد صديقة للبيئة وأساليب بناء حديثة ومبتكرة تسهم في تقديم قيمة مضافة من أجل راحة وسعادة رواد تلك الحدائق والتشجيع على نشر الثقافة البيئية، والاهتمام بالمساحات الخضراء، والتي تشكل أحد أهم ملامح المجتمعات العصرية المتحضرة.

دور الشباب

وأثنت منى المرّي على التعاون المثالي الذي أبدته مجموعة الشباب المشاركة في مبادرة إعادة تصميم مجموعة من حدائق دبي، والأفكار المبدعة من خلال التصميمات المقدمة، كما أعربت معاليها عن خالص تقديرها للتعاون النموذجي الذي طالما جمع براند دبي، ببلدية دبي، في ضوء رؤية مشتركة هدفها إبراز الوجه الحضاري المشرق لإمارة دبي، وتقديم إضافات تثري نوعية الحياة فيها وتجعلها نموذجاً يحتذى به للمدن العالمية في الإبداع والتميز.

ومن جانبه، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يسرنا مشاركة الشباب ضمن هذه المبادرة النوعية المهمة، والتي نوظف فيها عنصر نشترك فيه مع براند دبي في تشجيعه والاهتمام به لإبراز وجه دبي المشرق، وهو الفكر المبتكر الذي سيكون حاضراً في كل تفاصيل هذه المبادرة التي نسعى من خلالها معاً إلى المحافظة على المساحات الخضراء وتوزيعها بأسلوب حضاري يفتح مجال أرحب أمام أفراد المجتمع للتفاعل أكثر مع محيطهم وبيئتهم.

من جهتها، أوضحت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي، أن التواصل مستمر مع الشباب ضمن مختلف مراحل العمل للوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذ مبادرة تطوير تصميمات لمجموعة من حدائق دبي، وبما يؤكد الالتزام بالمعايير الأساسية التي تم الاتفاق عليها، منوهةً بتعاون جميع المبدعين الشباب وحماستهم الكبيرة لتقديم أفكار يسعون من خلالها إلى تأكيد مكانة دبي مدينة عالمية ونموذجاً للمدن التي تضمن كافة أسباب الراحة لسكانها وزوارها.

لجنة التحكيم

وتمت خلال اللقاء مناقشة المقترحات المقدمة من فرق العمل المشاركة، والتي يبلغ مجموع أعضائها 30 مبدعاً، حيث قاموا بشرح الأفكار المقدمة وعناصرها المختلفة، فيما شمل اللقاء تقديم بعض الملاحظات والنصائح للشباب من أجل ضمان التصميمات المقترحة على الوجه الذي يلائم الأهداف التي أطلقت من أجلها المبادرة، ويراعي المعايير التي تم تحديدها.