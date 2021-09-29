بلدية العين تقلص مشوهات البنية التحتية

العين (وام)

نجحت بلدية مدينة العين في تقليص مشوهات البنية التحتية إلى الحد الأدنى وبنسبة إنجاز 98% في النصف الأول من عام 2021، عبر التعامل مع 2537 بلاغاً طارئاً في مواقع مختلفة من المدينة.

وأنجزت البلدية أعمال الصيانة للطرق الحضرية خلال النصف الأول، من خلال صيانة عدد 4 طرق حضرية بمدينة العين بطول 4.87 كم ضمن مشاريع الصيانة التشغيلية لأصول الطرق والبنية التحتية، والمتضمنة أعمال الصيانة لأجزاء متضررة من شارع خالد بن سلطان وأجزاء من شارع زايد الأول، بالإضافة إلى صيانة الأرصفة والبلاط المتشابك بمساحة 1.810 أمتار مربعة، وإعادة تخطيط العلامات الأرضية لتوجيه المرور وتحسين حركة السلامة المرورية بطول 142.229 متراً طولياً، وتركيب الحواجز المرورية لضمان سلامة مستخدمي الطريق بطول 335 م.