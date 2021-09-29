بحوث متقدمة حول إعادة توطين الشعاب المرجانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي لإجراء دراسة بحثية حول إعادة توطين الشعاب المرجانية، في خطوة تأتي استكمالاً لجهود المشروع الناجح لإعادة توطين الشعاب المرجانية في ميناء خليفة الذي جرى الإعلان عنه مطلع العام الجاري.

وسيقود البروفيسور جون بيرت، رئيس قسم الدراسات البيئية والأستاذ المساعد في علم الأحياء لدى جامعة نيويورك أبوظبي، الدراسة البحثية التي يتم إجراؤها بدعم من إدارة الابتكار في مجموعة موانئ أبوظبي، وتستعرض أفضل الممارسات العالمية لإعادة توطين الشعاب المرجانية، وتقدم خبرات وأفكار خاصة بالمنطقة تسهم في تحسين الجهود المستقبلية لإعادة توطين الشعاب المرجانية على امتداد الخليج العربي.

وقال ديفيد جاتوارد، رئيس الخدمات الهندسية والفنية بالإنابة - مجموعة موانئ أبوظبي: «في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الأصول البحرية في الإمارة، تحرص مجموعة موانئ أبوظبي على تحقيق النمو المستدام، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية للاستدامة البيئية. وتجسد هذه الاتفاقية الموقعة مع جامعة نيويورك أبوظبي التزامنا الراسخ في حماية التنوع الأحيائي البحري الفريد في مياه إمارة أبوظبي والمحافظة عليه لأجيالنا القادمة».