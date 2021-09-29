بلدية أبوظبي تنظم ورشة «عن بُعد» لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل اليوم، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ورشة عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي لكبار المواطنين، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وتجاربهم الحياتية، وتفعيل سبل التواصل معهم، وكذلك ترسيخ قيم ومبادئ الاهتمام بكبار المواطنين، وتنمية الوعي المجتمعي تجاه جميع فئات المجتمع، وتعزيز أواصر المحبّة والمودّة بين أفراده.

وسيشارك في دعم هذه الفعالية عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث يقدم «رواد المتقاعدين أدنوك» عرضاً تقديمياً عن الخدمات المقدمة لمتقاعدي «أدنوك»، كما يشارك أحد المتقاعدين - رواد «أدنوك» من خلال حديثه عن خبراته العملية السابقة وعن نصائحه للجيل الجديد. وتقدم «جمعية العسكريين المتقاعدين» عرض فيديو عن الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين والشرطة. ومن جانبه، يقدم مستشفى بارين الدولي خلال الفعالية عرض فيديو حول نصائح موجهة إلى كبار المواطنين، وعرضاً تقديمياً عن الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في المستشفى، بالإضافة إلى قيام مستشفى بارين بتقديم استشارة مجانية لكبار المواطنين، وخدمة vip - الدخول دون انتظار. وتدعم «مجموعة ماجد الفطيم - كارفور» فعالية كبار المواطنين من خلال تقديم 15 قسيمة شرائية.