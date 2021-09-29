«صندوق الحبارى» ينظم مؤتمراً علمياً

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى المؤتمر الافتتاحي لسلسلة المؤتمرات العلمية العالمية للصندوق حول مجموعة متنوعة من الأبحاث المتقدمة التي تسلط الضوء على إيكولوجية الحبارى والمحافظة عليها، إضافة إلى عدد من ورش العمل المتخصصة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري عبر منصات التواصل الافتراضي.

وقال محمد صالح البيضاني، مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «لم يرفع هذا المشروع التاريخي أعداد طيور الحبارى من خلال برنامج الإكثار فحسب، بل ساهم في إنتاج 629.000 طائر حبارى، وتمت الاستفادة من أكثر من 487.000 منها في أبحاث الإكثار والحماية». وأضاف: «لقد ألهم المشروع الباحثين للعمل على بحوث متخصصة وإنتاج أكثر من 450 وثيقة تواصل علمية، إلى جانب إقامة 140 شراكة علمية وعالمية، ورعاية حوالي 90 طالباً وباحثاً في مجال الحفاظ على الحبارى للحصول على درجة الماجستير. كما طور المشروع أيضاً فرص تدريب للإماراتيين، ساهمت في نقل المعرفة، وطورت من جهود الحفاظ على الأنواع المعرضة للخطر والتي ترمز للثقافة العربية. وقد نجح الصندوق في إنتاج أول فرخ من طائر الحبارى العربي باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي».