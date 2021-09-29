ورشة للتوعية بمتطلبات الأمن الحيوي في مسالخ اللحوم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة عمل توعوية حول تطبيق متطلبات الأمن الحيوي في مسالخ اللحوم الحمراء في إمارة أبوظبي، بهدف التوعية بالمتطلبات والممارسات الصحية الجيدة الواجب اتباعها في مسالخ اللحوم لمنع انتشار الأمراض والمحافظة على صحة العاملين وجمهور المستهلكين، مما يؤدي الى رفع مستوى الأمن الحيوي في المسالخ بإمارة أبوظبي.

واستهدفت الورشة الشركات المشغلة للمسالخ والأطباء والمشرفين ومسؤولي الجودة والعاملين على نقل ورعاية الحيوانات في مسالخ الإمارة، حيث قدم مختصون في التفتيش التخصصي في قطاع الرقابة بالهيئة شرحاً تفصيلاً للتشريعات والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الأمن الحيوي الواجب الالتزام بها في مسالخ اللحوم الحمراء بإمارة أبوظبي.

وناقشت الورشة عدة محاور منها تقليل فرص العدوى وانتشار الأمراض بين الحيوانات في الحظائر، ومنع تلوث اللحوم بعد الذبح، والتأكد من عدم اصابتها بالأمراض أو مسبباتها. وحماية العاملين والزوار بتلك المنشآت.