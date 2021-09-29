شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج الدورة الـ 58 «مستجدات»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدورة الثامنة والخمسين، والتي تضم 56 مستجدة بإدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، تلقين مختلف العلوم الأمنية والشرطية على المستوى الأكاديمي والميداني.

وهنأ اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الخريجات، في كلمة عبر تقنية التواصل عن بُعد، وشكرهن لتحليهن بالسلوك والقيم والأخلاق العالية والضبط والربط العسكري.

وأثنى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على جهود الخريجات اللاتي تلقين تدريبات مختلفة، وتنمية مهاراتهن وتعزيز معرفتهن في مختلف العلوم، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بإمكانات الكوادر الوطنية في مواجهة التحديات المختلفة والتعامل معها بكفاءة واحترافية.

ولفت إلى اهتمام الأكاديمية بتحقيق الأهداف من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني ورفع مستوى مهارات وقدرات الخريجات، وتفعيل دورهن في المجتمع، بما يعزز جهودهن في حماية المجتمع ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في ربوعه، معرباً عن تقديره لجهود العاملين في إدارة التأهيل الشرطي في تنفيذ الخطة التدريبية ومواصلة العمل والعطاء.

وألقى العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تمكين العنصر النسائي وإعطائه الصلاحيات الداعمة التي تجعله أهلاً لهذه الوظيفة، كما أكد سعي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على تقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية التي تم تنفيذها في إدارة التأهيل الشرطي للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل.

وهنأ الخريجات لانضمامهن في منظومة العمل الشرطي والشرف في خدمة هذا الوطن، ومن ثم قامت الشرطي أول مستجد أميرة محمد البلوشي بإلقاء كلمة الخريجات، وجهت فيها الشكر لإدارة التأهيل الشرطي وجميع العاملين بها، لما تلقوه من علوم شرطية وأمنية وقيادية أسهمت في تطوير مهاراتهن وقدراتهن الشخصية والعملية، ثم قام راعي الحفل بتكريم المستجدات الأوليات.