«سفراء الأمان» بشرطة دبي يستعرض تجربته

دبي (الاتحاد)

التقى معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بفريق مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، المجلس المعني في شرطة دبي بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال وزيادة وعيهم بهذا الجانب، وإعدادهم للمستقبل، عبر مختلف البرامج التي ينفذها، منها برنامج صوت الطفولة وبرنامج سواعد الأمان.

ورحب معاليه بأعضاء المجلس مؤكداً أن شرطة دبي إحدى أهم الجهات الرائدة في عملها التوعوي والتثقيفي لمختلف فئات المجتمع، وقدمت العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع، مشيداً بالإنجازات التي حققها مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي.

واستعرضت فاطمة البلوشي رئيس مجلس سفراء الأمان، لمعالي البسطي، فكرة إنشاء المجلس وأهم الإنجازات التي حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأهم الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمدارس في إمارة دبي، وتواصله العالمي مع الأمم المتحدة، حيث شارك أعضاء مجلس سفراء الأمان في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تعزيز وصول الأطفال إلى العدالة»، والتي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي والبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهو ما يعكس دور شرطة دبي في تقديم مشروعها «سفراء أمان» كنموذج فريد من نوعه على مستوى العالم، نظراً لإشراكه الطفل في منظومة الحماية وجعله جزءاً أساسياً منها، وهذا من شأنه تعزيز حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الجهات المختصة عبر قنوات التواصل المعتمدة.

واستمع معاليه إلى شرح عن برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج المعنية بتوظيف الطلبة من أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، للعمل في الإجازة الصيفية في مختلف الإدارات العامة لمدة شهر، وكذلك برنامج «صوت الطفولة» الذي نظم 48 جلسة حوارية عن بُعد، ناقش خلالها 144 ورقة علمية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الطفل بشكل عام التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات الأطفال في الجانبين التعليمي والاجتماعي.

إكسبو2020

تم استعراض دور المجلس في المرحلة القادمة وأثناء إكسبو 2020، حيث سيشارك أعضاء مجلس سفراء الأمان في البرنامج التلفزيوني مسبار المعرفة أحد برامج مؤسسة دبي للإعلام في إكسبو2020، والذي سيبث عبر قناة سما دبي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، من خلال تقديم فقرات لمواضيع متنوعها منها «حقوقي ومسؤولياتي»، و«في قصص الشعوب» و«الابتكارات والأبحاث» و«لقاء مع مسؤول»، و«في ربوع الإمارات».

وعبر أعضاء مجلس سفراء الأمان عن شكرهم وتقديرهم لمعالي عبد الله محمد البسطي، على هذا اللقاء والفرصة لطرح تجاربهم وممارساتهم.