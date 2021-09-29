تدشين «خفض النقاط المرورية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

دشن العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة الشريك الاستراتيجي، برنامج تأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي في مبنى الإدارة أمس، وذلك لتأهيل وتدريب السائقين المخالفين، والمسجلة في حقهم نقاط مرورية. ويهدف البرنامج لخفض النقاط المرورية، وإعطاء السائقين فرصة لتفادي سحب رخص القيادة. وأوضح العقيد الزعابي أن البرنامج يركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، ويحق للسائق الانتساب للبرنامج مرة واحدة خلال العام، ويتضمن توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، وتذكيرهم بالمخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.