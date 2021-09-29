«كوفيد - 19».. التجربة والدروس المستفادة في ندوة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظمت جامعة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ندوة بعنوان «كوفيد 19: التجربة الإماراتية: الدروس المستفادة وخارطة الطريق للمستقبل».

وتم خلال الندوة التي جرت في مقر جامعة أبوظبي، في العاصمة، استعراض التجربة الإماراتية الاستثنائية خلال «الجائحة»، وأبرز الجهود والمبادرات التي أطلقتها الدولة للتعامل مع تحديات «الجائحة»، وخريطة الطريق للمستقبل نحو التعافي.

واستعرضت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أبرز المبادرات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، خلال «الجائحة» والتي تضمنت مبادرات محلية وعالمية رائدة شملت افتتاح مستشفى «أم الإمارات» في نواكشوط ومستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك لطب وجراحة الأطفال في كوسوفو.

وقالت: نعتز بأن نرفع أسمى آيات العرفان والامتنان إلى الوالدة الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، حفظها الله، صاحبة الأيادي البيضاء، أم العطاء التي امتد خيرها وعطاؤها ليصل إلى مختلف بقاع الأرض وكان لها دور رائد خلال «الجائحة» يسجله التاريخ بمداد من ذهب.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن الأوقات الصعبة التي مر بها العالم أجمع ومن ضمنه دولة الإمارات نتيجة جائحة «كورونا»، علمتنا دروساً قيمة ودفعتنا نحو اقتناص الفرص التي أمامنا، إذ يمكن تلخيص الدروس المستفادة من هذه «الجائحة» بثلاثة محاور أساسية، وهي: أهمية العمل على الاستعداد والجاهزية بصورة مستمرة، والانفتاح على التعاون في كل المجالات ومع الجميع محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على ‏التعامل بمرونة وفعالية أكبر.

وقال: إن السر وراء النموذج الاستثنائي المتميز الذي سطرته دولة الإمارات للاستجابة بكفاءة لـ«الجائحة»، يكمن في الحرص على وضع صحة المجتمع على رأس قائمة الأولويات، والاستعداد والجاهزية، والابتكار، وتعزيز التواصل والعمل بروح الفريق الواحد، وقبل ذلك دعم القيادة الرشيدة التي منحتنا الثقة والقدرة على تذليل الصعاب وتحقيق الأهداف لتمضي دولتنا بطموحاتها للأمام، وهي أكثر إصراراً وعزيمة، بهمة أبنائها الذين يقفون خلف رايتها للتصدي لفيروس «كوفيد - 19».

خلال الندوة (من المصدر)

وأضاف: إن التجربة الاستثنائية التي سطرتها دولة الإمارات في مواجهتها «الجائحة» والمبادرات السبّاقة التي أطلقتها للحفاظ على صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع، حققت نتائج إيجابية مهمة انتقلت بالجميع إلى مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، ومجتمع الإمارات أقوى وأفضل وأكثر عزيمة، بإذن الله، في ظل القيادة الرشيدة التي لا تقف أمام التحديات، بل تتجاوزها بطموح عالٍ لصنع المستقبل لخمسين عاماً قادمة.

أما الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة»، فقد سلطت الضوء على العلاجات الطبية الحديثة، والدراسات السريرية خلال جائحة «كورونا»، وقالت، إن دولة الإمارات اعتمدت العلاجات الحديثة، حسب الدراسات العلمية، وبعد مراجعتها، وخصصت لجنة لتحديث العلاجات على مستوى دولة الإمارات.

وأضافت أنه كانت تتم مراجعة العلاجات بشكل دوري للتأكد من فعاليتها ومراقبة الاستجابة عند المرضى، مما جعل دولة الإمارات أقل نسبة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» عالمياً.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية بالدراسة التجريبية للقاح «كوفيد - 19»، منذ صيف 2020، وكان لإجراء التجارب السريرية في الدولة أثر كبير في ثقة أفراد المجتمع والمسارعة في أخذ اللقاح، الذي تم اعتماده من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات وأسهم بشكل فعال في التصدي للجائحة، وأصبحت دولة الإمارات من بين أعلى الدول في التطعيم في العالم.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»، إن دولة الإمارات كانت سباقة في مواجهة جائحة «كورونا» ابتداءً من المسح إلى العلاج والتطعيم. وهو ما أكدته العديد من التقارير العالمية التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة الدول في جهود مكافحة «الجائحة» وكان آخرها تقييم دولة الإمارات كثاني أكثر دولة أماناً في العالم لعام 2021 وتصدر مدينة أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.

من جانبه، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أهمية هذه الفعالية التي تحظى برعاية كريمة من سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إذ تسلط هذه الفعالية الضوء على ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من نموذج فريد في مواجهة جائحة «كوفيد - 19» والانتصار عليها، بفضل الرؤية الخلاقة للقيادة الرشيدة التي قدمت استراتيجية استباقية لتجاوز تداعيات «الجائحة»، مما كان له أكبر الأثر في ما تشهده الآن من عودة الحياة إلى طبيعتها واستمرارية الأعمال وحالة التعافي التي ينعم بها المجتمع.