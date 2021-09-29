«هيلث بلاس» يوفر جهاز البنكرياس الصناعي للمصابين بالسكري النوع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، التابع إلى الشرقية المتحدة للخدمات الطبية وشبكة مبادلة للرعاية الصحية، إقبالاً ملحوظاً من قبل الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول خاصة من الأطفال والمراهقين، لتركيب جهاز البنكرياس الصناعي الجديد لعلاج الأشخاص المصابين بالسكري (MiniMed 780G)، حيث يتميز الجهاز بقدرته على إدارة وقياس مستويات السكر بالدم بصورة دورية، وضخ كميات منتظمة ومصححة تلقائياً من الأنسولين بحسب حاجة الجسم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد قام الفريق الطبي بتركيب أول جهاز لأول مريض في الثاني من شهر أغسطس الماضي وعليه يكون مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء أحد المراكز الأولى التي تستخدم هذه التقنية الحديثة لعلاج الأشخاص المصابين بالسكري على مستوى أبوظبي، وقد تم حتى الآن تركيب الجهاز لـ 8 مرضى و10 آخرين سيتم تركيب الجهاز لهم خلال الأسبوعين القادمين.

يُذكر أن جهاز البنكرياس الصناعي حصل على اعتماد وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئات الأوروبية، عبارة عن مضخة صغيرة معبأة بالأنسولين، بحجم الهاتف المحمول ويمكن حمله بسهولة على الحزام أو داخل الجيب، ليقوم بتلبية احتياجات الجسم من الأنسولين، من خلال أنبوب صغير جداً يثبت في البطن ويتم تغيير مكانه كل ثلاثة أيام، ليعمل بطريقة مشابهة للبنكرياس السليم، كما يتم ربط المضخة بالهاتف الذكي عبر البلوتوث من خلال مستشعر يقوم بإرسال التنبيهات والتحذيرات بشأن ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الجسم على مدار الساعة.

وأكد مجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية، أن المركز يعتبر من مراكز التميز، وذلك بالشراكة الطبية مع أشهر مستشفيات السكري في ألمانيا، كما يقدم المركز خدمات طبية شاملة وكل ما يحتاجه الشخص المصاب بالسكري من خدمات ورعاية لتجنب حدوث مضاعفات المرض بالذات على القدم والعين والكلى والقلب وأجهزة الجسم الأخرى. وقال الدكتور محمد الخطيب، المدير الطبي واستشاري السكري والغدد الصماء في المركز: إن البنكرياس الاصطناعي يقلل من مخاطر الإصابة بنسب منخفضة من الجلوكوز، والمعروفة باسم نقص السكر في الدم ويحقق نتائج جيدة وأفضل لبعض الأشخاص، كما تحرر هذه التقنية المبتكرة الناس من اختبار مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم عن طريق شك الأصابع، ومن أخذ الأنسولين عن طريق الحقن اليومية المتعددة.