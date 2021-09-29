وقع مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السادس للأمراض الجلدية والتجميل «ميدام» الذي اختتم فعالياته في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي - دبي، اتفاقية شراكة مع المفوضية العامة الشؤون اللاجئين، بهدف مساعدة المفوضية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في توفير الرعاية الصحية لآلاف اللاجئين في عددٍ من الدول العربية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر، وحسام شاهين مدير المفوضية في منطقة الشرق الأوسط. وقال الدكتور النعيمي: إنه سيتم تخصيص جزء من دخل المؤتمر لدعم المفوضية في برامجها الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط كجزء من مبادرة العطاء التي أطلقها المؤتمر منذ قيامه تشجيعاً وترسيخاً لثقافة العطاء في المنطقة.
وأضاف: إن المبلغ الذي سيتم تخصيصه للمفوضية يعتبر مساهمة تهدف لتوفير الرعاية الصحية لـ 36 ألف لاجئ في الأردن ومصر واليمن ولبنان والعراق، مؤكداً أن أحد أهم اهداف مؤتمر ميدام هو تكريس وترسيخ مبدأ ثقافة العطاء التي أطلقها المؤتمر في دورته الأولى لتشجيع الآخرين على تبني هذا النهج الذي يقوم على مد يد العطاء للمنظمات الدولية التي تعني بشؤون اللاجئين لتخفيف الأعباء الملقاة عليهم وتسريع وتسهيل وصولهم للخدمات الصحية.
ووجهه حسام شاهين شكره لمؤتمر ميدام على هذه الشراكة الإنسانية مع المفوضية وحرصه على تسليط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة التي نعنى بها.
وأوضح شاهين أن هناك اليوم 82.4 مليون شخص حول العالم أجبروا على الفرار من ديارهم وهو أعلى رقم تشهده المفوضية على الإطلاق منذ إنشائها وينحدر ثلثا عدد المهجرين قسراً من خمسة بلدان تعيش تحديات يومية وظروفاً معيشية قاسية ويشكل الأطفال 42 في المائة منهم.