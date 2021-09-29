«الإمارات لسباق الخيل» تجتمع مع أندية السباقات والمدربين

دبي (الاتحاد)

عقدت هيئة الإمارات لسباق الخيل اجتماعاً مشتركاً مع أندية السباقات ومدربي الخيول في الدولة برئاسة المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، وبحضور اللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل والمدير العام، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما شارك في الاجتماع الذي استضافه نادي دبي لسباق الخيل، ياسر مبروك، وسام شينسكي من هيئة الإمارات لسباق الخيل وعدد من المسؤولين في الهيئة وأندية السباقات، بالإضافة إلى أكثر من 50 شخصاً من مدربين ومساعدين ومهتمين بسباقات الخيل في الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن حرص مجلس الإدارة الجديد للهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مدربي سباقات الخيل في الدولة خاصة مع اقتراب الموسم الجديد الذي ينطلق في الـ 29 من الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة أن الاجتماع جاء ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، بضرورة فتح قنوات التواصل مع جميع أهل الخيل من ملاك ومدربين وفرسان للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستسهم بلا شك في الارتقاء بالفروسية والوصول بها إلى مرحلة جديدة من التطور والازدهار.