«الاتحاد» شاهد على أول مشاركة للإمارات في «إكسبو»: خليفة ضيف «أوساكا 1970».. والعالم يحتفي بـ«أبوظبي»

أنور عبد الخالق (أبوظبي)

بدأت علاقة الإمارات بإكسبو قبل قيام دولة الاتحاد، وتحديداً في عام 1970، عندما شاركت أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا في اليابان عام 1970، والتي أقيمت تحت شعار «تقدم وتألف البشرية وتعميق التفاهم المشترك بين دول العالم» بوفد رفيع المستوى. وزار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليابان في عام 1970 حينما كان وليًا لعهد أبوظبي، وتفقد سموه جناح الإمارات في إكسبو أوساكا، واستُقبل بحفاوة كبيرة وترحيب عظيم، وتوالت خلال أشهر انعقاد المعرض زيارات المسؤولين إلى جناح أبوظبي الذي صمم بصورة تحاكي أبراج المراقبة التاريخية في قصر الحصن.

عبر صفحات أعدادها الأولى وثقت «الاتحاد» أول مشاركة للإمارات في معارض «إكسبو» الدولية، وتفاصيل زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى اليابان، فكتبت في العدد رقم 42 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1970، تحت عنوان «ولي عهد اليابان يكرم الشيخ خليفة»، و«سمو الشيخ خليفة يجري محادثات مع رئيس الحكومة اليابانية»، وجاء في نص التقرير: زيارة سمو ولي العهد لليابان، كان لها مدلولها لانفتاح أبوظبي المستمر على العالم الخارجي، فهذه السياسة التي تتبعها الحكومة، حرص حاكم البلاد على توكيدها منذ تسلمه مقاليد الحكم واقتناعه بأن عالم اليوم إنما هو اتصالات مباشرة وحوار في سبيل المعرفة والمصلحة المتبادلة بين جميع الأطراف.

فجر الخميس الماضي، توجه سمو ولي العهد ورئيس الدفاع مع أعضاء الوفد الرسمي المرافق له، إلى طوكيو تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية، ولدى وصوله إلى مطار طوكيو، أكد سموه روابط الصداقة بين البلدين، وقد وضعت الحكومة اليابانية برنامجاً حافلاً لزيارة الشيخ خليفة.

* يوم الاثنين، قام سمو ولي العهد ورئيس الدفاع وأعضاء الوفد بزيارة شركة كانساي بتروليوم، ثم زار أحواض مصانع السفن التابعة لشركة هيتاتشي، وفي المساء قام بزيارة معرض «إكسبو».

* ويوم الثلاثاء، تناول سمو الشيخ خليفة بن زايد العشاء بدعوة من محافظة أوساكا والغرفة التجارية بالمحافظة.

* وصباح أمس الأربعاء حضر سمو ولي العهد الاحتفال بيوم أبوظبي في المعرض الدولي، ثم تناول الغداء بالمعرض بدعوة من رئيس اللجنة المنظمة وممثلي الحكومة اليابانية.

* وفي السادسة والنصف من مساء أمس، أقام سموه حفلة كوكتيل لكبار الشخصيات.

* وظهر اليوم الخميس، يعود سمو الشيخ خليفة إلى طوكيو، وفي المساء يقوم ولي العهد بزيارة رئيس الوزراء الياباني السيد سانو، ثم تقيم الحكومة اليابانية حفلة عشاء رسمية على شرف ضيفها الكبير.

* ويوم غدٍ، يقيم ولي عهد اليابان حفلة غداء تكريمية للشيخ خليفة والوفد المرافق له.

وبعد زيارة مركز مؤسسة الإذاعة اليابانية، تقيم جمعية صداقة أبوظبي اليابان حفلة كوكتيل في فندق أمبريال، يحضرها كبار المسؤولين والسلك الدبلوماسي العربي.

وحول أول مشاركة للإمارات في «إكسبو» كتبت «الاتحاد»، تحت عنوان: «كيف جرى يوم أبوظبي في معرض أوساكا؟»:

يوم أمس الأربعاء، كان يوم أبوظبي في اليابان، وبوجه التحديد، كان هذا اليوم في معرض أوساكا بالذات، حيث جرى احتفال كبير في جناح أبوظبي، وهو من ضمن خمسة أجنحة عربية اشتركت في أكبر معرض دولي أُقيم حتى هذا التاريخ.

وترأس الحفلة الرسمية في الجناح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد ورئيس الدفاع الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لليابان بدعوة من الحكومة.

وإلى جانب سمو ولي العهد. حضر الاحتفال عدد من كبار الرسميين اليابانيين ورجال السلك الدبلوماسي العربي وإدارة المعرض والوفد المرافق لسموه.

ولدى بدء الاحتفال، عزفت الموسيقى السلام الأميري لأبوظبي، وصفق الحضور طويلاً بعد عزف النشيد، بينما كان علم أبوظبي يرفرف على الناصية، فوق مبنى الجناح الذي جاء آية في الفن المعماري.

وإلى جانب سمو ولي العهد أيضاً، كان سعادة السفير الياباني في الكويت، وهو رئيس بعثة الشرف المرافقة للشيخ خليفة طيلة زيارته الرسمية لليابان.

ولقد أشادت الصحف اليابانية خلال أيام الزيارة بالتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، كما أشادت بدور حاكم البلاد في تطوير بلاده، والقفز بها إلى مستوى الحضارة الحديثة التي هي معركة العصر في أنحاء العالم.

محادثات رسمية

تحت عنوان: «سمو ولي العهد يغادر طوكيو»، نشرت الاتحاد في عددها رقم 43 الصادر في 10 سبتمبر1970، متابعة لمغادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العاصمة اليابانية طوكيو، جاء فيه:

غادر سمو ولي العهد ورئيس الدفاع الشيخ خليفة بن زايد طوكيو يوم الأحد الماضي، بعد نهاية زيارة رسمية قام بها إلى اليابان بدعوة من الحكومة. وأجرى سمو ولي العهد في هذه الزيارة محادثات رسمية مع كبار المسؤولين اليابانيين تناولت العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكانت أبرز اللقاءات التي قام بها ولي العهد اجتماعه بالسيد أوساكو ساتو رئيس الحكومة اليابانية. وأثنى الدبلوماسيون العرب في العاصمة اليابانية على مبادرة أبوظبي في إقامة جناح لها في معرض اليابان الدولي، حيث كان اشتراكها بالمعرض عاملاً مهماً لتحسس الملايين من جنسيات مختلفة بالتطور العربي المستمر في جميع المجالات. هنا، وقد ودع سمو ولي العهد والوفد المرافق حسب المراسم البروتوكولية. وتوجه من طوكيو إلى هاواي في طريق عودته إلى أبوظبي.

حوار عمره 51 عاماً

تحت عنوان «لقاء الأسبوع»، حاورت «الاتحاد» في عدد رقم 44 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1970، عبدالله حسين داود نائب المفوض العام لجناح أبوظبي في «إكسبو» أوساكا الذي حضر خصيصاً إلى الجريدة للتحاور معه حول المعرض. وجاء الحوار كالتالي:

جاء إلى الجريدة موعداً.. لأنه على سفر، وبمناسبة سفر سمو ولي العهد إلى اليابان لحضور الاحتفال بيوم أبوظبي الوطني في جناح أبوظبي بمعرض «إكسبو 70»، كان هذا الحوار مع الأخ عبدالله حسين داود نائب المفوض العام لجناح أبوظبي في المعرض الدولي.

* الأخ عبدالله ما الغاية من اشتراك أبوظبي في هذا المعرض، وكم بلغت تكاليف جناحها فيه؟

** بدأت الفكرة من المساهمين في شركات النفط اليابانية العاملة في أبوظبي وبتشجيع من حكومة اليابان، وحين عرض الموضوع على «صاحب العظمة» اهتم به وباركه بشدة. وكلف السيد أحمد السويدي بأن يكون رئيساً وبدأنا طبعاً بدراسة الفكرة ثم التنفيذ، وكانت والحمد لله النتائج مرضية للغاية وتكللت أمنية «صاحب العظمة»، وهي إظهار أبوظبي في المجال الدولي وأمام شعوب العالم، تكللت هذه الأمنية بالنجاح، أما بالنسبة للتكاليف فتبلغ في إجمالها حوالي ثلاثة أرباع المليون دولار، وهذا لا يقارن أبداً بالنجاح وبالدور الإعلامي الكبير الذي لعبه جناح أبوظبي أمام ملايين الزوار من اليابانيين وغيرهم من شعوب العالم.

* ما دورك في إنشاء جناح أبوظبي؟

** كنت والمفوض العام المهندس راشد عبدالله المشرفين الرسميين من قبل الحكومة على تنفيذ جناح أبوظبي، وقد قمنا بما يمليه علينا الواجب الإنساني والتاريخي لهذه المنطقة، من إلقاء المحاضرات وإجراء الاتصالات الإعلامية، وتغطية إعلامية عالمية «تلفاز، إذاعة، صحافة» شاركت فيها دور الإعلام اليابانية الرسمية والأهلية، وكذلك محطات الإذاعة والتلفزيون الإنجليزي والأميركي والكندي والأسترالي. كما كنا نمثل حكومة أبوظبي بحضور الاحتفالات بالأيام الوطنية للأجنحة الأخرى.

* كيف كان الإقبال على جناح أبوظبي؟

** لم نكن نحلم بهذا العدد الضخم، فقد بلغ حتى الآن عدد زوار جناح أبوظبي قرابة الـ 50 مليون زائر، وسيصل هذا العدد مع نهاية العرض إلى 60 مليون شخص، وقد فوجئنا في البداية بأن اسم أبوظبي كان غريباً على كل من كانوا في المعرض.. واستطعنا بفضل جهودنا الإعلامية والثقافية وما عرضناه من إنجازات حضارية وثقافية وعمرانية أمام الزوار أن نتوصل إلى النتائج التي كنا نتوخاها. وقد عرضنا الجانب التاريخي لأبوظبي ممثلاً بآثارها القديمة المكتشفة.

* لقد شاركت بعض الدول العربية في هذا المعرض فكيف كان التنسيق بينكم؟

** لقد اشتركت المملكة العربية السعودية، والجزائر، والكويت، والجمهورية العربية المتحدة، وأبوظبي في هذا المعرض، والحقيقة أن التعاون الذي كان بيننا لا أستطيع أن أصفه إلا أن الروح العربية الخالصة روح الأخوة الحقيقية هي التي كانت تتولى عملية التعاون والتنسيق.

وأود بهذه المناسبة أن أقدم شكري للأخوة العرب المقيمين في اليابان، على ما بذلوه من أجلنا، وفي هذا الدليل الأكيد على الروح العربية المخلصة، كما أن عدداً من الزوار العرب الذين زاروا اليابان بصفة غير رسمية زاروا جناح أبوظبي.

* ما هو الشيء الذي يشد الزوار الأجانب إلى جناح أبوظبي؟

** الطابع العربي الأصيل الرومانتيكي ثم القلاع التي تمثل قلاع أبوظبي المشهورة. وكان شعارنا هو قول والدنا «ما فائدة المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب»، وكان جميع الزوار يشدون على أيدينا مهنئين على ما بذله صاحب العظمة وما أنجزته أبوظبي خلال 3 سنوات.

ماذا عرضت أبوظبي في أوساكا؟

السؤال نفسه كان حجر الأساس في وضع فكرة المعرض لدي المسؤولين، خصوصاً من أبوظبي تشترك للمرة الأولى في معرض دولي وبهذا المستوى.

وطالما أن أبوظبي البلد الناهض، له ماضٍ يتمثل في أثاره القديمة المكتنزة في جوف الأرض والبارزة فوقها والتي اكتشفت حديثاً، وطالما أن حاضر البلد يشاهده الناس يزداد يوماً بعد يوم، فإن الفكرة أصبحت جاهزة في الذهن لنترجم إلى واقع المشاركة في المعرض، وبذلك: أصبح شعار مشاركتنا في هذا المعرض الكبير .. «أبوظبي ماضيها لها طابعها الخاص»، حيث تجمع بين الفن المعماري الذي يتمثل في برجه العالي، والفن المعماري الحديث الذي يتمثل في تقاطع جدرانه بزوايا مختلفة وميول وانحناءات متعددة.

والزائر إلى الجناح يشاهد من الخارج إحدى القلاع الأثرية في أبوظبي، ولدى دخوله، يشاهد الآثار التي اكتشفت في «الهيلي» والتي دلت الحفريات على أن لها تاريخاً قديماً وحضارة تعود إلى ما قبل ثلاثين قرناً.

ثم ينتقل الزائر من هذا الجو التاريخي، إلى عصر حضاري آخر، هو عمر الغوص وصيد اللؤلؤ، حيث يشاهد هذه الصناعة التي كانت أساس حياة الآباء والأجداد، وينتقل الزائر في المعرض إلى الحياة الحديثة، التي بدأت مع تدفق الثروة النفطية، فنشاهد أولاً صناعة البترول في البر والبحر من أبوظبي، ويشاهد بالتالي أثر هذه الثروة التي تمثلت بالنهضة العمرانية الحديثة في المجالات المختلفة، وفي الجناح، دار خصصت لعرض الأفلام، الأفلام عن أبوظبي، حيث يشاهد الزائر ويسمع عن نهضة البلاد والصورة والصوت، ويشاهد الفن الشعبي بكافة أشكاله وأنواعه.

وفي النهاية، يرى الزائر ويلمس تطلعات أبوظبي إلى المستقبل الزاهر، وبذلك تكون أبوظبي قد انتقلت من مرحلة القديم إلى مرحلة الجديد في أضخم معرض دولي أُقيم حتى الآن، وقدر عدد زواره بأربعين مليون نسمة.

مشاركات الإمارات في إكسبو

جاءت المشاركة الثانية للإمارات في إشبيلية الإسبانية، عام 1992، وهي الدورة التي شاركت فيها أكثر من 100 دولة، وكان جناح الإمارات مجسم لقلعة الجاهلي في العين، لتأتي بعد ذلك المشاركة في إكسبو هانوفر عام 2000، وكانت هذه أول مرة تستضيف فيها ألمانيا إحدى دورات المعرض العريق، واستمرت خمسة أشهر، وبلغت مساحة الجناح الإماراتي 3000 متر مربع، وصممه الفرنسي آلان دورون إيرويت، واستوحاه من قلعة الجاهلي.

اقبال كبير وطوابير طويلة تقف لمدة 4 ساعات لدخول جناح الامارات في اكسبو ميلانو (أرشيفية)

وفي عام 2008 شاركت الإمارات في إكسبو سرقسطة، الذي عقد تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة»، وحصلت الدولة على الميدالية الذهبية للتميز في التصميم وجودة المحتوى، أما في إكسبو شنغهاي 2010، فامتد جناح الإمارات، المصمم على شكل كثبان رملية على مساحة ‬6000 متر مربع، وكان أكبر الأجنحة العربية المشاركة في المعرض، وثاني أكبر جناح بعد جناح الصين، البلد المضيف، واستقطب أكثر من مليوني زائر، وحاز جائزتين رفيعتي المستوى، الأولى من جمعية إيلينوي للهندسة الإنشائية عن «أفضل مبنى من فئة الحجم المتوسط»، والثانية من المجلس الوطني لرابطة المهندسين الإنشائيين، التي منحت الجناح المرتبة الثانية في فئة «التصاميم العالمية»، ولروعته تم نقله بعد انتهاء المعرض إلى جزيرة السعديات.

وفي «إكسبو ميلانو 2015»، قدم جناح الدولة لزواره قصة تطور الإمارات ونهضتها الحضارية الشاملة في مختلف المجالات، والتي جعلت من الدولة نموذجاً في البناء، وشاركت الدولة بجناح مكان الأكبر في تاريخ المعرض، وامتدّ على مساحة 4300 متر مربع، وضم العديد من الأقسام.