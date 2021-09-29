بدعم القيادة.. الإمارات «تتنفس» إكسبو

بين وجود الإمارات في «إكسبو»، ووجود «إكسبو» في الإمارات، 5 عقود من البناء والعمل والتطور، وتشييد مئات الصروح في المجالات كافة. وإذا كانت المشاركة الأولى للدولة في معرض إكسبو الدولي بدأت قبل 51 عاماً، وتحديداً عام 1970 في «إكسبو أوساكا» باليابان، وبحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قام وقتها بزيارة رسمية لليابان، تفقد خلالها جناح أبوظبي في المعرض، فاستضافة الإمارات للحدث الأهم في العالم خلال الأشهر المقبلة ليقام على أرضها بمشاركة 200 دولة، إنجاز تحقق بفضل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وحرص سموهم على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وهو ما حدث منذ التفكير في تقديم ملف الدولة لاستضافة «إكسبو 2020».

وجهت القيادة بتوفير المقومات كافة التي تضمن راحة ضيوف الحدث من العارضين والزوار، وضمان الأجواء التي تكفل تحقيق الأهداف المأمولة للمعرض، إضافة إلى ضمان سلامة الجميع طوال فترة انعقاده، ومواصلة تطبيق الإجراءات التي أثبتت فعاليتها وأثرها الإيجابي في إقامة الفعاليات الكبرى في دبي ودولة الإمارات، واستحداث الإجراءات اللازمة والخدمات كافة التي تمكن العارضين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المحفل الضخم مع أول ظهور له في المنطقة.

وفور إعلان فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020»، في نوفمبر 2013 أجرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هنأه خلاله بالحدث التاريخي والفوز الساحق باستضافة المعرض، في الجولة الثالثة من التصويت وتفوق الإمارات على روسيا الاتحادية بواقع 116 صوتاً، ونوه سموه بأن هذا الفوز تتويج لسلسلة النجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققها دولتنا بشكل متواصل منذ قيامها، ما جعلها تحتل مواقع الصدارة في المجالات كافة.

وقال سموه: «لقد كنا على ثقة منذ اليوم الأول لتقدمنا باستضافة «إكسبو 2020» بأن دبي جديرة بالفوز، وأن بلادنا تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم معرض فريد يضفي بصمة جديدة ومميزة على معارض «إكسبو» الدولية».

وأهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفوز الغالي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الفضل الأول في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة، وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الكريم الذي شارك في صنع ملحمة وطنيّة مشرّفة بالتفافه حول المبادرة ومؤازرتها بكل صور الدعم الممكنة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات تستضيف أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم «إكسبو 2020 دبي». وكتب سموه عبر حسابه في «تويتر»: «قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي».

ويُعتبر «إكسبو» من أهم معارض العالم، نظراً لحجمه وضخامة المشاركة فيه ومدة انعقاده التي تصل إلى ستة أشهر كاملة، حيث يتم تداول المعرض بين دول العالم التي تتنافس في استضافة دوراته التي تعقد بفاصل زمني قدره خمس سنوات، في حين يعتبر من أبرز المحافل العالمية المعنية بتشجيع الابتكار الإنساني والإبداع والحث عليها كسبيل وحيد لإيجاد حلول خلاقة تساعد الإنسان على التغلب على ما يواجهه في حياته من تحديات، وتعينه على اكتشاف آفاق تنموية جديدة والاستفادة منها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فور إعلان فوز الإمارات باستضافة الحدث العالمي: «نبارك لدولة الإمارات ورئيسها وشعبها وجميع المقيمين على أرضها فوزنا باستضافة (إكسبو 2020) المعرض الأضخم والأعرق عالمياً.. أشكر أخي الشيخ خليفة على دعمه... وأشكر دول العالم التي صوتت لنا... وأشكر فرق العمل الوطنية التي عملت بإخلاص خلال سنتين لتحقيق هذا الإنجاز».

وأعرب سموه يوم إعلان نتائج التصويت عن شكره لشعب الإمارات على تفاعله ودعمه وحماسته وفرحته؛ الصغير منهم قبل الكبير والنساء قبل الرجال، مؤكداً سموه أن الجميع أسهم في تحقيق الفوز، وقال سموه: «الشكر موصول لإخواننا من جميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة.. الذين دعموا ترشحنا وتفاعلوا مع ملفنا.. وفرحوا لفرحتنا».

وأكد سموه أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو الدولي هو فوز للمنطقة والعالم.. ويُبشّر بدخول منطقة شاسعة يقطنها نحو ملياري نسمة إلى منعطف تنموي مهم في تاريخها يفتح أمامها آفاقاً غير مسبوقة ستسهم في تعزيز جهود التطوير والتحديث في العديد من البلدان الحافلة بالأسواق الناشئة التي تُعدّ الأرضية الخصبة لمشاريع التنمية في مختلف المجالات، بما يسمح بفجر جديد يواكب من خلاله سكان هذه المنطقة ركب التقدم العالمي، بكل ما يمهّده المعرض من فرص وما يقدّمه من قنوات لتبادل الأفكار والرؤى واستحداث الحلول المبتكرة لخدمة البشرية وضمان تطورها وتقدمها.

وأكد سموه استعداد بلادنا للترحيب بملايين البشر الذين سيحلّون عليها من كل حدب وصوب لزيارة إكسبو والمشاركة فيه، لتقدم الإمارات بذلك للمنطقة فرصة لاستعادة دورها التاريخي وسط الشعوب، قائلاً: «سنرحب في 2020 بـ 25 مليون زائر من كافة أنحاء العالم.. ونعدهم بتنظيم أفضل دورة في تاريخ المعرض... وعدنا العالم أننا سنبهره.. واليوم نؤكد وَعدَنا... ونَعِدُ أيضاً بأننا سنحقق شعارنا في تواصل العقول لبناء مستقبل أفضل... إن منطقتنا هي مكان لالتقاء الحضارات وامتزاج الثقافات وصناعة الإبداعات... وستسترد منطقتنا دورها الحضاري بمبادرات من هذا النوع».

وأثنى سموه على الدور الكبير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضمن ماراثون طويل خاضته الوزارة بمختلف أجهزتها بكل كفاءة واقتدار لدعم فرص الملف الذي تقدمت به الدولة لاستضافة المعرض، حيث أثبتت جهود الخارجية وبجدارة تفوق دبلوماسية الإمارات التي تحظى إنجازاتها باحترام وتقدير عالمي واسع تجلّي في نتيجة الاقتراع بحصول دبي على النسبة الترجيحية من الأصوات، مؤكداً سموه عميق إعزازه وامتنانه لجميع الدول التي وقفت إلى جانب الإمارات في هذه المنافسة.

زيارات لموقع الحدث

تعددت زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى موقع «إكسبو» لتفقد الأعمال، استعداداً لانطلاق الحدث، وخلال الزيارات اطمأن سموه على مشاريع البنية التحتية للحدث العالمي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، بجهود كافة فرق العمل. وقال سموه، خلال الزيارة الأخيرة للموقع قبل أيام: «اطلعت على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر 2021.. الفرق مستعدة.. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة… الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم». وأضاف سموه: «نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله».

تواصل العقول وصنع المستقبل

يقام «إكسبو 2020 دبي»، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، في وقت يكتسب فيه الشعار قيمة استثنائية، مشكلاً ترجمة فعلية لأهمية التواصل الإنساني والمعرفي في هذه الفترة تحديداً، وفي ظل تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية لا عهد للبشرية بها منذ أكثر من مئة عام، وهو ما يستدعي استدعاء زخم بشري غير مسبوق وبناء فكر معرفي جمعي، وحشد كل جهد إبداعي لإيجاد حلول واقعية وعملية للتصدي لهذه التحديات، والعمل وفق رؤية عالمية متسقة تؤمن بأهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول والشعوب، بما يضمن تعزيز السلم والاستقرار والازدهار العالمي.

25 مليون زائر

يستقبل «إكسبو 2020 دبي»، على مدى ستة أشهر من انعقاده، أكثر من 25 مليون زائر من داخل دولة الإمارات وخارجها، ممن سوف يتسنى لهم الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في شتى المجالات التي تخدم الإنسانية، وعيش تجربة استثنائية من التفاعل الثقافي والإنساني ضمن موزاييك بشري وإبداعي بالغ التنوع.

ألف موظف و30 ألف متطوع

قبل 100 يوم من انطلاق «إكسبو»، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدء العد العكسي للمئة يوم الأخيرة ما قبل انطلاق الحدث، كأول معرض دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وأول وأكبر تظاهرة عالمية من نوعها تقام حضورياً بعدما تصدرت الإمارات الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، حيث سيفتح المعرض الذي يقدم تجربة غير مسبوقة في التفاعل الإنساني والتواصل الحضاري أبوابه لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم في الأول من أكتوبر المقبل، وغرّد سموه، مثمناً جهود 50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحاً، و30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث».

عطلة للمدارس ابتهاجاً بالفوز

بعد إعلان فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020» أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الدولة عطلة لمدة يوم واحد، بمناسبة النصر الغالي الذي حققته دولة الإمارات بفوز دبي باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».