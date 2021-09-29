أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمضي قدماً في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته.. مضيفاً: «أننا ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية».
وقال سموه - بمناسبة أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات - «نتطلع إلى دخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وآليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً».
وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي خلال الأعوام المقبلة.. يستند إلى مبادئ واضحة تمثل إطاراً ومرجعاً له، وهي «مبادي الخمسين» ما يعزز من فعاليته في تحقيق الطموحات الوطنية إلى النهضة والريادة في مختلف المجالات.
شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً. pic.twitter.com/y962ZnwOyj— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2021