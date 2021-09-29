شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً. pic.twitter.com/y962ZnwOyj