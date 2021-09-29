رئيس الدولة يتلقى رسالة شكر من رئيسة اليونان على مساهمة الإمارات في جهود إخماد الحرائق

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة شكر من فخامة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، أعربت فيها عن تقديرها لمساهمة دولة الإمارات في الجهود التي بذلت لإخماد الحرائق الواسعة التي اجتاحت اليونان مؤخراً.

وعبرت فخامتها عن تقدير وامتنان الشعب اليوناني للمساهمة الإماراتية خلال الأوقات الصعبة التي مرت فيها الجمهورية، مؤكدة أن التحرك الإماراتي أثر بشكل كبير في وجدان اليونانيين.

وأشارت فخامتها إلى أن العديد من الأماكن في العالم تأثرت هذا الصيف بحرائق الغابات المدمرة، الأمر الذي يتطلب من الحكومات والمعنيين اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تغير المناخ قبل أن يزداد الأمر سوءاً بالنسبة للأجيال القادمة.

وكانت دولة الإمارات دشنت جسراً جوياً لتقديم المساعدات إلى المتأثرين من حرائق الغابات في جمهورية اليونان وتوفير احتياجات المدنيين المتأثرين بالحرائق وتعزيز الحماية لهم، إلى جانب مساهمتها في عمليات إخماد الحرائق التي أدت إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات وفقدان العديد من اليونانيين لممتلكاتهم.