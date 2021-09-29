استكمال الأعمال الإنشائية للحزمة (أ) من المرحلة الثانية من مشروع «قطار الاتحاد»

أبوظبي ( الاتحاد)

برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً عن بُعد، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية لحزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وغيرها من الإنجازات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن استكمال الأعمال الإنشائية للحزمة (أ) من المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد على مسافة 139 كيلومتراً وتربط بين الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية والمرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد على مسافة 264 كم من حبشان إلى الرويس، الأمر الذي يعد خطوة هامة تقرب الشركة أكثر فأكثر من إنجاز مشروع «قطار الاتحاد» وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأشاد سموه بجهود الشركة المبذولة والتزام فريق العمل بتحقيق هذا الإنجاز الهام خلال وقت قياسي وإنهاؤه قبل الموعد المحدد بشهرين، ذلك وأنه في الوقت الذي واجه العالم خلاله التحديات نتيجة جائحة كوفيد – 19 وتعرض العديد من القطاعات للتباطؤ والإغلاقات، إلا أن الاتحاد للقطارات واصلت بالعمل على إنجاز المشروع بوتيرة عالية، ووفق أهداف واضحة المعالم وخطة عمل شاملة تضمن استمرارية سير الأعمال وفق تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين بالمشروع، مثمناً جهود مختلف الجهات الحكومية والأطراف المعنية لضمان الوصول إلى هذا الهدف وفق الجدول الزمني المحدد مع تبني أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد سموه على مواصلة الاتحاد للقطارات جهودها الرامية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي الهام، إحدى أكبر مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيعزز من مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة خاصة مع بداية عام الخمسين والذي يعتبر انطلاقة مرحلة جديدة نحو استشراف المستقبل، لاسيما على صعيد قطاع النقل والبنية التحتية، حيث سيسهم «قطار الاتحاد» في ربط المناطق الحيوية في الإمارات السبع عبر مسار بطول 1200 كم، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة، فضلا عن تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي، للمضي قدماً نحو مواصلة الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات وتحقيق المئوية 2071.

وقد حققت شركة الاتحاد للقطارات حجز 40% من سعة النقل السنوية للشبكة والتي ستصل عند استكمال المرحلة الثانية من المشروع إلى 60 مليون طن من البضائع سنوياً، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الشركة مع نخبة من الشركات المستفيدة من خدمات النقل بالسكك الحديدية، أبرزها شركة «ستيفن روك»، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، ومجموعة بينونة الغربية، وشركة الغرير للحديد والاستيل «أجيس».

وتواصل الشركة إقامة الشراكات التجارية والاتفاقيات الاستراتيجية لضمان استفادة مختلف الشركات من الخدمات والمميزات والفوائد الاقتصادية واللوجستية المتميزة التي تقدمها شبكة السكك الحديدية الوطنية.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أداء الشركة المالي للربع الثالث من عام 2021، وتم اعتماد الميزانية الرأسمالية لعام 2022 التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للشركة.

واعتمد المجلس ميثاق لجنة التدقيق الذي يتضمن عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة، والتي تشمل الشفافية والنزاهة والعمل المؤسسي. كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة الاتحاد للقطارات دي بي، الشريك التشغيلي للمرحلة الأولى من المشروع.

وتستمر الاتحاد للقطارات خلال عام 2021 في تكثيف جهودها الرامية لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الأعمال الإنشائية والعمليات التشغيلية، تعزيزاً لدور الشركة الداعم للرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة، وذلك بالتزامن مع احتفائها باليوبيل الذهبي للدولة.