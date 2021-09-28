افتتاح مقر جمعية الصداقة الإماراتية الكورية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

افتتحت جمعية الصداقة الإماراتية الكورية مقرها في «ياس مول» بأبوظبي، بحضور مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب وكوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وعبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وعدد من المسؤولين وأعضاء الجمعية.

وتوجه مبارك الناخي، في كلمته الافتتاحية، بالتهنئة إلى الجمعية على افتتاح مقرها في أبوظبي، مؤكداً أهمية دور الجمعية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين، خاصة أن افتتاحها يتزامن مع عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري.

كما توجه كوون يونج وو بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء الجمعية، مثنياً على الدور البارز الذي يقدمه أعضاء الجمعية لتعزيز التفاهم، وبناء جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.

من جهته، أكد عبدالله سيف النعيمي على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وكوريا، مشيراً إلى التطور المستمر في التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وتحدث المهندس حميد الحمادي رئيس الجمعية عن بداية تأسيسها والأهداف التي قامت عليها، مستعرضاً بعض الانجازات التي قامت بها وآخرها إطلاق الموقع الخاص بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باللغة الكورية.

عقب ذلك، تجول الحضور في معرض الصور المقام ضمن الفعاليات، وتعرفوا على أبرز محطات وإنجازات الجمعية منذ تأسيسها وبعض المبادرات التي تنفذها. يشار إلى أن جمعية الصداقة الإماراتية الكورية هي جمعية نفع عام تم إشهارها في عام 2012، وتهدف إلى بناء جسور التواصل الفكري والثقافي بين المجتمعين الإماراتي والكوري عن طريق عمل برامج ومبادرات وتنظيم الفعاليات والمعارض بالتنسيق مع الجهات الرسمية للتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية والكورية في المجتمعين.