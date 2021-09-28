إطلاق مسابقة الابتكار في التعليم

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مسابقة يوم المعلم العالمي «الابتكار في التعليم»، التي تستهدف المعلمين والتربويين.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة: «تطلق هذه المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، حرصاً منها على إبراز جهود المعلمين، وتكريم أفضل المبادرات والأفكار الابتكارية التي تساهم في تحسين وتطوير التعليم، وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لدور المعلم في إنشاء جيل واعٍ ومتعلم وقادر على الابتكار، حيث حرصت على تصميم وتقديم أفضل البرامج على المستوى المحلي والعالمي لدعم وتطوير مهارات المعلم، وذلك لتحسين المخرجات التعليمية والذي من شأنها الإسهام في تحسين المنظومة التعليمية».

وأضاف: «تهدف المسابقة لعرض ونشر أفضل الأفكار في مجال الابتكار في التعليم واستقطاب وتكريم المعلمين والتربويين المتميزين في الميدان التعليمي، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة وتعميق ثقافة التميز».

وتستهدف المسابقة المعلمين والتربويين والقياديين في المدارس في دولة الإمارات، حيث سيتم اختيار أفضل فكرتين أو مبادرتين، ويحصل صاحبها على منحة دراسية مقدمة من مؤسسة حمدان لدراسة ماجستير التربية الابتكارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الترويج للفكرة أو المبادرة في مختلف وسائل الإعلام وقنوات المؤسسة الرسمية ونيل شهادة أفضل فكرة أو مبادرة.

وبإمكان التربويين والمعلمين المشاركة في المسابقة عبر أفكارهم الابتكارية من خلال موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز www.ha.ae علماً أن آخر موعد للتقديم هو يوم السبت (2 أكتوبر)، على أن يتم تقييم الأفكار المقدمة من قبل المشاركين يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر للإعلان عن الأفكار الفائزة في يوم المعلم في يوم الثلاثاء (5 أكتوبر).