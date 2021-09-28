جامعة الإمارات تطلق «أهداف التنمية المستدامة»

العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، وذلك لدعم الجهود الوطنية ولزيادة الوعي بأهمية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لدى مجتمع الطلبة ومجتمع الجامعة عن طريق تقديم تمويل بحثي للمجموعات البحثية الطلابية.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بأن البحث العلمي ركيزة أساسية في تطور الأمم وبناء الحضارات، والذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل رخاء ورفاه المجتمعات واستدامتها بما يعود نفعه على البشرية، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة تطلق برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، وذلك لدعم الجهود الوطنية ولزيادة الوعي بأهمية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لدى مجتمع الطلبة ومجتمع الجامعة عن طريق تقديم تمويل بحثي للمجموعات البحثية الطلابية لبحث واختبار وتطبيق الفكرة البحثية لإيجاد الحلول المرنة والشاملة والمستدامة تحت إشراف عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الجامعة.