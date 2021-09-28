«عجمان الرقمية» تطلق مشروع «برنامج التجربة الشاملة»

عجمان (وام)

أطلقت دائرة عجمان الرقمية مشروع «برنامج التجربة الشاملة» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية لتواكب المتغيرات المحلية والعالمية، وإسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.

وقالت دينا أحمد فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب: إن الدائرة تمضي بخطى حثيثة لتحقيق الريادة في العمل الحكومي، من خلال هذا المشروع الاستثنائي، الذي يعكس العمل بروح الفريق، والريادة في تقديم الخدمات، والوصول لإسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة «بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، مؤكدة أن مشروع «برنامج التجربة الشاملة» جاء ليواكب رؤية الدائرة «سعادة مجتمعنا في جوهر بيئتنا الرقمية».

وأوضحت فارس بأن المشروع يحظى بدعم ومباركة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ويهدف أيضاً إلى تعزيز النضج الرقمي في الإمارة من خلال تبني مفهوم «التجربة الشاملة» والذي يسعي إلى توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، والموظفين والشركاء وذلك بإشراكهم في كافة مراحل تطوير الخدمات الحكومية بدءاً من تقييمها وصولاً إلى مرحلة تصميم الخدمة وتجريبها.

وأكدت أن دائرة عجمان الرقمية تسعى إلى أن يكون المتعامل في قلب عملية تحسين الخدمات فيما تركز رؤيتها على استحداث مبادرات تسهم في سعادة المتعاملين وتقديم خدمات تفوق التوقعات وترقى لكافة التطلعات، ومن هنا، يجب أن نضاعف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية لتعزيز التكامل والاستثمار الأمثل في بناء القدرات، وضمان استدامة التحسين لخلق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات في إمارة عجمان تحت مظلة حكومية موحدة.