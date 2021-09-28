قائد العمليات المشتركة يلتقي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أمس بمكتبه، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لدولة الإمارات. ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء، بما يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

ورحب اللواء الركن صالح بن مجرن العامري بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين.

وأكد قائد العمليات المشتركة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين، وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية، ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.