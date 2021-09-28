«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تطلق «الإرشاد المالي»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي التابعة لدائرة تنمية المجتمع، عن إطلاق برنامج «الإرشاد المالي» الذي يهدف إلى تعزيز نمط الإدارة المالية الحكيمة وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، وزرع ثمرة الثقافة المالية بين أفراد الأسرة لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق، بهدف بناء جيل مدرك لأهمية التخطيط المالي السليم وتقنين الإنفاق، بهدف رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة والوصول لمرحلة الاستقلال المالي المستدام.

ويستهدف البرنامج الذي تم تطويره من قِبَل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات مالية واجتماعية رائدة في الدولة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم المالي، وذلك لترسيخ أسس الثقافة المالية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، كما ويركّز على رفع الوعي بأهمية التخطيط المالي السليم، بما يساهم إيجاباً في تعزيز وبناء القدرات المالية لديهم.

من جانب آخر، يهدف البرنامج إلى تزويد المستفيدين بمهارات الإدارة المالية وتعليمهم فنون الادخار والموازنة بين الدخل والنفقات، فضلاً عن مساندة الأسر عبر تقديم الاستشارات المالية لهم.

وقد تمّ تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين لدى الهيئة على أسس الإدارة المالية، وذلك بهدف مشاركة خبراتهم ومعارفهم المكتسبة ومتابعة أداء الأسر المستفيدة في تطبيق الإدارة المالية على مواردهم.

ودعت الهيئة الأسر المستفيدة للتسجيل في برنامج «الإرشاد المالي» عبر زيارة الرابط المُرسل لهم في الرسائل النصية، أوعن طريق الهيئة بشكل مباشر، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الرقم 800555.