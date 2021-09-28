«المنتدى الدولي للتطبيب عن بُعد» يواصل جلساته

جمعة النعيمي (أبوظبي)

واصل المنتدى الدولي للتطبيب عن بُعد، الذي تنظمه دائرة القضاء بأبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، تحت عنوان: «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بُعد بدولة الإمارات» جلساته لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، أن دائرة الصحة أبوظبي تولي اهتماماً بالغاً بالأبحاث العلمية والطبية وذلك لدورها في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الصحة العامة والمساهمة في رفع كفاءة العلاج والحد من الأمراض المزمنة.

وقالت: نرى ذلك واضحاً من خلال إشراك القطاع الصحي في الإمارة في إجراء الأبحاث العلمية وضمان الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ودعم الباحثين ومساعدتهم من خلال توفير كافة السبل والتشريعات المرنة التي من شأنها تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وتنفيذها في القطاع الصحي لخدمة المرضى في الإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سباقة ورائدة في البحث العلمي في المنطقة والعالم.

وأدار جلسات اليوم الثاني المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رئيس المكتب الفني - إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي.

وفي الجلسة الأولى للمنتدى الدولي لليوم الثاني، ناقشت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية مركز أبوظبي للصحة العامة في الجلسة الأولى، استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة حالة الطوارئ الصحية - «كوفيد- 19».