ولي عهد الفجيرة يزور «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

الفجيرة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الثامنة عشرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي.

وتجول ولي عهد الفجيرة في أرجاء المعرض الذي يضم عدداً من الأجنحة والعارضين يمثلون 44 دولة، حيث تفقد سموه جناح أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة التي تشارك بأعمال مدرسيها وطلبتها في المعرض، واستمع سموه، خلال تجوله بأرجاء المعرض، إلى شرح موجز من المشاركين عن أحدث مستلزمات الصيد والفروسية وأسلحة الصيد بأنواعها وأحجامها. وأبدى سموه إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته الحالية 2021، وأشاد بمحتويات الأجنحة المشاركة على المستويين المحلي والعالمي. ويعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وتقام نسخة 2021 من المعرض على مدى 7 أيام للمرة الأولى في تاريخه، بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية و319 عارضاً محلياً، على مساحة 50 ألف متر مربع، وهي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث. رافق سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الجولة، سالم الزحمي مدير مكتب سموه.