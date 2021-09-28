نهيان بن زايد يزور «الصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021. وتفقد سموه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، ومنها جناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والمسدسات، واستمع سموه إلى شرحٍ من خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة عن أبرز وأحدث منتجاتها في المجالات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية. وتجول سموه في جناح «بينونة الإمارات لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، واطلع من مديرها العام سعيد الغفلي على أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة في رياضة الصيد والقنص.

كما تجوّل سموه في أرجاء وأجنحة المعرض، مبدياً إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض وحجم المشاركات الوطنية التي تواكب مسيرة المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2013، فيما التقى سموه بالمعنيين والمهتمين برياضتي الصيد والفروسية.