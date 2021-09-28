خالد بن سلطان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

قام الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أمس، بزيارة إلى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر فعالياته حتى الثالث من أكتوبر المقبل بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. وجال الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان على أجنحة عددٍ من الهيئات الثقافية المتخصصة في تراث الإمارات، إضافة إلى جناح «إنترناشونال غولدن غروب»، وجناح «كراكال»، وجناح «بينونة الوطنية لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، وعدد من الأجنحة المحلية والدولية، واستمع إلى شرحٍ من سعيد سالم الغفلي مدير عام «بينونة الوطنية» عن أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية والأسلحة والمسدسات المعروضة وبعض الصناعات الإماراتية والذخائر الخفيفة التي صنعت بسواعد أبناء الإمارات. ونوه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد بمستوى تنظيم المعرض وبحجم المشاركات وبنوعية المعروضات، مشيداً بالدعم الذي يحظى به المعرض من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات وجهود سموه في رعاية المعرض ودعم التراث والحفاظ عليه وغرسه في نفوس وقلوب أبناء الوطن وزيادة الوعي بقيمة رياضة الصيد بالصقور كتراث وفنّ إنساني.