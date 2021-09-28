«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».. الشركات الإماراتية حاضرة بقوة

هالة الخياط (أبوظبي)

تميز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية بزيادة ملحوظة في عدد الشركات المحلية بمعدل 319 عارضاً محلياً يمتلكون نحو 85 علامة تجارية عالمية، تتنوع اهتماماتها وخدماتها بين مجالات الصقارة والخيل وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية.

وسجل اليوم الأول من المعرض زيارة 12600 زائر من هواة الصيد والفروسية ومحبي القنص ورحلات السفاري والبرية من داخل الدولة وخارجها.

وأكد معالي ماجد المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أن المعرض يشهد في كل عام زيادة ملحوظة في عدد الشركات الإماراتية، وهو يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات بين الشركات العالمية المتخصصة وذات الاهتمام، مُشيراً إلى أنّ الشركات المحلية أثبتت وجودها بقوة وأصبحت منتجاتها تنافس أفضل المنتجات العالمية.

وأشار المنصوري إلى أن الإقبال الكبير على المعرض خلال اليومين الأول والثاني من المعرض يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي الكبير الذي يحظى به الحدث ومدى نجاح سلسلة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تُعنى بصون التراث والحفاظ عليه، ورفع نسبة الوعي بحماية البيئة والحياة التراثية الأصيلة، وهي نشاطات تحرص القيادة الرشيدة للدولة ومن خلفها الجهات المنظمة والداعمة والراعية على استمراريتها.

وأكد محمد الأميري، مدير شركة «تمرين» الإماراتية، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعد واحداً من النشاطات والفعاليات الرئيسية التي يحرص الإماراتيون والمقيمون في الدولة من عرب وأجانب على حضورها ومتابعتها كل عام.

وأشار إلى أن تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021 في ظل تحديات «كورونا» يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب للقائمين على المعرض، الذين منحوا شركات معدات الصيد والفروسية وشركات الأسلحة ومحترفي وهواة الصيد والفروسية من الجمهور فرصة الالتقاء تحت سقف واحد ضمن أجنحة متميزة وأركان تم تصميمها لتكون مناسبة للتباعد الجسدي بمسافات كافية بين الزوار، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متوقعين أن يشهد المعرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وأن يحقق نجاحات تضاف إلى نجاحاته التي تميز بها في كافة دوراته السابقة. وعن أبرز المنتجات التي تعرضها «تمرين»، أوضح الأميري أن الشركة تعرض مئات السكاكين الأميركية والإيطالية ذات الجودة العالية، والمصنعة من خامات عالية الجودة وخامات خاصة، والتي يمكن استخدامها في العديد من أغراض الصيد والفروسية، حيث يتميز كل سكين عن الآخر من جهة الحجم والخامات والتصميم والسعر والاستخدام، المصنوعة جميعها من معدن الاستنلس ستيل، إلا أنها تختلف في خامات المقابض، التي تأتي هي الأخرى بأشكال ورسومات ومكونات متعددة، فمن بينها مقابض مصنوعة من معدن التيتانيوم ومطعمة بالأحجار الكريمة وذات زخارف ونقوش خاصة ومتميزة، وأخرى مصنعة من الأخشاب والبلاستيك، ومن مواد أخرى أقوى من البلاستيك.

وتتنوع استخدامات كل سكين عن الآخر، وفقاً للحجم ودرجة الصلابة والخامات المصنعة منه، كما تختلف الأسعار وفقاً لمميزات السكين والخامات والمكونات المصنوعة منه، حيث تبدأ الأسعار من 100 درهم وحتى ما يزيد على 55 ألف درهم.

ولفت الأميري إلى أن «تمرين» أصدرت سكاكين خاصة لهذه الدورة من المعرض، منها سكين مزين بشعار عام الخمسين وصنع منه فقط سبعة سكاكين.

وأعرب ممثلو المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض عن إعجابهم بالعدد الضخم من الزوار، وقال عبد الله علي مدير أحد الأجنحة المعنية ببيع معدات رحلات السفاري البرية ومستلزمات التخييم: «إن جمهور المعرض نوعي جدير بالاحترام، وهو مهتم بالصيد والرحلات البرية، وخاصة الشبيبة صغار السن، ويبدو أن الآباء قد نجحوا بنقل هذه الهواية التراثية الأصلية للجيل الصاعد».

شركة توزيع

تقدم شركة توزيع للخدمات اللوجستية في المعرض الدولي للصيد والفروسية خدمة «العامل المساعد» للزائرين أثناء التسوق بالمعرض. وأوضح محمد البلوشي مسؤول الفعاليات في الشركة، أن «توزيع» تقدم خدمة العامل المساعد، بالإضافة إلى خدمة المنصة الإلكترونية لتوزيع جميع المطويات في معرض الصيد والفروسية ومعرض العين الدولي. كما تقدم «توزيع» الخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الشركات والدوائر الحكومية، كتوصيل الهوية الإماراتية، ورخص القيادة والملكيات، والأدوية. وأعلن البلوشي توجه «توزيع» لفتح مراكز في جميع إمارات الدولة. وأشار إلى أن جناح «توزيع» في المعرض يقدم الطبعة الأولى لصحيفة الاتحاد، والطبعة التي تضمنت الإعلان عن قيام الاتحاد، والنسخة الأولى من مجلة ماجد، وكافة المطويات الإعلامية الصادرة من «أبوظبي للإعلام».