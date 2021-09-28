«حمدان لإحياء التراث» يعرض 5 محطات في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

عرض جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإدارة البطولات، خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021 أنشطته في البطولات التراثية، حيث صُمم جناح المركز في القاعة 8، المنصة 10 دي، في شكل 5 محطات، تضم فصولاً حافلة بالإنجازات أولها، «الكؤوس، التي تعكس بريق «الناموس» أو الفوز وتتقلد رموز بطولات فزاع التراثية إلى جانب الساعات والأساور والحلقات الذكية التي بدورها تواكب التطور الذي ينافس في التنظيم المسابقات الدولية.

وتشمل المحطات الاخرى «الظبي الآلي» الذي تم تطويره على مدار السنوات في بطولة السلق، وشاشة تعرض البدايات وما وصلت إليه بعد نحو 15 سنة وفي المحطة الثالثة، يأتي صون الصقر، شعار الدولة، ورمز عزتها، وفي المحطة الرابعة، تلقي مبادرة «وثيقتي» الضوء على أقدم الوثائق والصور والأفلام الوثائقية، لتستعرض مسيرة الإمارات خلال مسيرة 50 عاماً، أما المحطة الخامسة، فتحتضن ركناً خاصاً بإذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتؤكد هويتها الإعلامية: إماراتية، تراثية.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «مشاركتنا في «أبوظبي للصيد والفروسية»، تأتي هذا العام مكللة بـ 5 محطات، كل محطة ترمز لإنجازات المركز وبطولات فزاع التي انطلقت بالدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الكبار والصغار، من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها».