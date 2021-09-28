ناصر بن حمد: «الصيد والفروسية» يحافظ على موروثنا الشعبي المُشترك

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021 يرافقه معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات. وتفقد سموه عدداً من أجنحة المعرض، مُشيداً برسالة وأهداف الحدث في الحفاظ على الموروث الشعبي المُشترك لأبناء المنطقة.

على صعيدٍ آخر يُعرّف جناح مملكة البحرين في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بالتراث البحريني، وقال خالد جمعة سالم مدير العلاقات العامة في اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي: «حرصنا من خلال مشاركتنا على إظهار التراث البحريني خاصة وأننا نعتبر أصدقاء دائمين مع الصقارين في الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تتيح لزوار المعرض من كافة الجنسيات التعرف على التراث البحريني.

وأوضح أن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تأسست في العام 2018 بأمر من جلالة الملك لإحياء الموروث الشعبي البري والبحري البحريني والخليجي الذي يتعرض للاندثار وحرصنا على إحياء رياضات عدة منها الصيد بالصقور.

وقال: إن رياضة الصيد بالصقور من هوايات أجدادنا ونعرض بهذا الصدد صوراً نادرة لجلالة الملك مع أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الذين تشاركوا رحلات الصيد مع بعضهم البعض منذ سنين طويلة، وهي صور نادرة تعود إلى الأرشيف الخاص بالبحرين، منوهاً بالموروث البحري الكبير لمملكة البحرين عبر سباقات البحث عن اللؤلؤ والمحار وبطرق غوص مختلفة وسباقات صيد الأسماك بالطرق التقليدية.