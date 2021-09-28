مدارس الدولة تزدان بألوان «إكسبو» غداً

دينا جوني (دبي)

تنظم جميع المدارس الحكومية في الدولة غداً احتفالات وفعاليات إيذاناً بانطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، وسيزدان جميع الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في هذا اليوم بألوان «إكسبو» الثلاثة التي تعكس مواضيع الفرص، والتنقل، والاستدامة.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في تعميم إلى مديري المدارس، إلى أنها سعت إلى تصميم جملة من الفعاليات التي يشترك بها الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في مدارسهم للاحتفاء بهذه المناسبة، وذلك ضمن خطط «تعليم» لحث طلبة المدارس على المشاركة في «إكسبو 2020» والتعرّف على ما يشتمل عليه من موضوعات متنوعة مستمدة من توجهات الدولة المستقبلية، وباعتبارهم جزءاً من هذا الحدث العالمي الأبرز. وتستهدف «تعليم» طلبة رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى جميع الكوادر التعليمية والإدارية.

ووضعت «تعليم» المدارس في ثلاث فئات مختلفة تمثل مواضيع «إكسبو 2020»، وهي التنقل والفرص والاستدامة. وتلتزم كل مدرسة بالموضوع المحدد لفرعها من المواضيع الرئيسة لـ«إكسبو»، على أن تحث طلبتها والكوادر العاملة فيها على على ارتداء الملابس باللون المخصص لكل موضوع أي الأزرق للتنقل، والبرتقالي للفرص، والأخضر للاستدامة.

وسيردد الطلبة غداً داخل المدارس الأغنية الرسمية لـ«إكسبو» ضمن أجواء فرحة. وستعمل الإدارات على تسجيل فيديوهات للطلبة يرحبون فيها بزوار «إكسبو» الموجودين في أهم معالم الدولة، بالإضافة إلى تفعيل الإذاعات المدرسية وتنظيم فعاليات تواكب الحدث كتنظيم مسابقات وأنشطة مناسبة للموضوع المخصص لكل مدرسة.

وشددت المؤسسة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الالتزام بنظام المجموعات بحسب دليل العودة الآمنة إلى المدارس.