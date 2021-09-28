شرطة دبي تطلق لعبة إكسبو

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي لعبة تعريفية عن إكسبو «لعبة إكسبو» على منصتي «أبل ستور» و«جوجل بلاي»، والتي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن تصميم اللعبة جاء بالتعاون مع «إكسبو» وعددٍ من الجهات التعليمية والمجتمعية والمختصين في هذا المجال، حرصاً من شرطة دبي على دعم الحدث التاريخي الأول في المنطقة، وتعزيز الوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه الحدث من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية، وإبداع لا يحده أفق يعكس الرؤية المستقبلية للدول المشاركة.

وأكد أن الألعاب الإلكترونية التوعوية التي تطلقها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي تحظى بإقبال كبير، منوهاً بتجاوز عدد مرات تحميل الألعاب 33.7 مليوناً على مختلف منصات الألعاب الإلكترونية. وقال العميد الرزوقي: إن اللعبة تقدم للمشترك جولات تعريفية حول «إكسبو»، وفقاً لمهام يقوم بها اللاعب يحصل من خلالها على النقاط، وتحتوي اللعبة على العديد من المراحل مثل مرحلة حل الألغاز، ومرحلة سباقات المركبات الفضائية، بالإضافة إلى زيارة مركز الشرطة الذكي. وتتوفر اللعبة بـ 6 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.